Vladimir Quesada dice que están tristes y dolidos, pero apunta al primer lugar

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, afirmó que pese al dolor de la derrota y la difícil semana que vivieron, con eliminación incluida en la Copa Centroamericana de Concacaf, no le reprocha nada a su equipo.

Quesada dijo que ha visto actitud, entrega y esfuerzo en todos los que han participado en los partidos. El timonel aseguró estar triste con la derrota contra Alajuelense 0-1, pero resaltó que saldrán adelante y hasta habló de alcanzar el primer lugar.

- ¿Cómo asimilar esta derrota y la semana que ha vivido Saprissa? Anímicamente, ¿cómo están los jugadores?

- Como dije el martes pasado, si Dios nos da vida, siempre vamos a luchar. No era el resultado que queríamos, no es la semana que habíamos pensado o soñado; el martes no obtuvimos el resultado esperado y quedamos eliminados. Esta noche el trabajo no se vio reflejado en el marco contrario, y entendemos a la gente; somos los primeros en estar tristes, golpeados y desilusionados. Cada uno hace un autoanálisis y esperamos que, a partir de esta semana, podamos trabajar; estamos esperanzados en que lo que hemos visto—esfuerzo y actitud diferente de los muchachos—lamentablemente no se ha visto reflejado en el marco contrario, y eso no puede cambiar. Nos sentimos molestos: no fue la semana que esperábamos y entendemos a nuestra afición.

- ¿El equipo que se encontró estaba en un estado de confianza bajo?

- Yo no puedo hacer una valoración exacta de eso. En estos tres partidos he visto actitud de todos y a ninguno tengo que reclamarle nada en cuanto a esfuerzo; como seres humanos fallamos, eso es otra cosa y lo hablaremos en privado. En actitud, no puedo reclamarle nada a ninguno: todos se han entregado por hacer las cosas bien. Tenemos unos días para trabajar en todos los aspectos: físico, técnico, táctico y mental.

Vladimir Quesada dijo que tienen las condiciones y la capacidad para salir del bache en que se encuentran. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- En calidad, en grupo, ¿Saprissa tiene plantel o está disminuido en calidad de planilla?

- Estoy contento con la actitud de los muchachos en los juegos. Tenemos material humano para salir de este momento difícil y revertir los aspectos negativos. Sé que lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho; tenemos el material para lograrlo.

- ¿Saprissa atraviesa una crisis de resultados y rendimiento?

- Esa pregunta está relacionada con la anterior; me da a entender que no hemos logrado en los últimos tiempos lo que quisiéramos. Lamentablemente, de la Concacaf no podemos referirnos; lo único que podemos hacer, como lo dije el martes pasado, es hacer las cosas bien en el torneo nacional para tratar de llegar al plano internacional. En el torneo nacional estamos compitiendo y vamos a competir; no vamos a pelear por clasificar, vamos a pelear por el primer lugar. No le apuntamos al cuarto lugar, es al primer lugar.