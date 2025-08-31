Puro Deporte

Vladimir Quesada dice que están tristes y dolidos, pero apunta al primer lugar

El técnico morado dijo que en actitud y entrega no tiene nada que reprocharle a su equipo

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, afirmó que pese al dolor de la derrota y la difícil semana que vivieron, con eliminación incluida en la Copa Centroamericana de Concacaf, no le reprocha nada a su equipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vladimir QuesadaSaprissaDeportivo saprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.