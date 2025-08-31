Las heridas del Clásico: Joseph Mora admite que Saprissa está en deuda

Joseph Mora llega al cierre de una jugada en el clásico entre Saprissa y Alajuelense; observan Pablo Arboine y Jeison Lucumí. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con las heridas del clásico aún muy frescas, Joseph Mora dio su versión sobre lo ocurrido ante Liga Deportiva Alajuelense, que salió con los tres puntos del estadio Ricardo Saprissa.

El lateral admitió que están en deuda y que es hora de buscar soluciones para salir del bache. “Es difícil, hay que ser autrocríticos, mirar todo lo que estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué hay que hacer de más para solucionar esto. Dios primero que sea pronto”.

Para Mora, este es el momento de realizar un análisis interno y hacer los ajustes. Ya se les fue el tren de la Copa Centroamericana y en el torneo nacional corren el riesgo de quedarse desenganchados, aunque de momento siguen en la parte alta de la tabla.

“Falta ese punch, ese último pase que necesitamos cuando llegamos adelante, algunos detalles que no pueden pasar y nos están pasando. Hay que mirar todo eso y alzar la cabeza para salir de esto”, añadió.

Mora era uno de los jugadores mejor juzgados por la afición morada; sin embargo, no pudo hacer diferencia por su banda ni ante el Motagua el martes anterior ni en el clásico. En ambos partidos Saprissa se fue en blanco y terminó pagando caro la ausencia del gol.