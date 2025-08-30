Saprissa vs. Alajuelense: dónde verlo y todo lo que debe saber del gran clásico

El partido más atractivo del fútbol nacional se juega este sábado a las 8 p.m. El Deportivo Saprissa recibe a la Liga Deportiva Alajuelense: el clásico, el duelo que genera más expectativa y mueve las mayores pasiones. Para todos, es hacer borrón y cuenta nueva, sin pensar si uno o los dos equipos están bien o mal, o si alguno, como le acaba de suceder a los morados, quedó fuera de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Para Saprissa, enfrentar a la Liga, pero sobre todo derrotarla, es el punto ideal para tratar de hacer química con la afición; todo lo contrario ocurre si es Alajuelense quien se deja los tres puntos. Saprissa es sublíder del campeonato con 10 puntos, uno menos que Liberia, que está en la cima. Alajuelense es sexto con siete, pero posee un juego menos que los morados; la Liga ha jugado cuatro partidos y los tibaseños cinco. Por si fuera poco, los rojinegros llegan bien motivados tras dar el paso a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El compromiso es este sábado a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver por la señal de Futv.

El historial entre Saprissa y Alajuelense favorece ampliamente a los morados, que cuentan con 140 triunfos, contra 108 de la Liga, en tanto que empataron en 112 ocasiones. El último encuentro entre ambos equipos en el Saprissa terminó 3-3. Fue en la final del Clausura pasado, y Alajuelense, en su campo, se impuso 1-0, eliminó a los tibaseños y disputó la gran final contra Herediano. En ese compromiso, en el estadio morado, Saprissa tenía una ventaja de dos goles que dejó ir en medio de un aguacero y, al final, apenas pudo rescatar el empate.

Vladimir Quesada y Óscar Ramírez estarán frente a frente por primera vez en un duelo desde el área técnica.

“Es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida; una persona sumamente inteligente, que ya cuando jugábamos junto con Evaristo y otros ya mostraba sus dotes de técnico dentro del terreno de juego. No le puedo desear suerte, que le vaya bien el sábado, pero él es inteligente y entiende mis palabras”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Saprissa no pierde un clásico en Tibás ante Alajuelense, con Óscar Ramírez en el banquillo rojinegro, desde el Invierno 2014, cuando cayó 0-2 con anotaciones de Jonathan McDonald y Pablo Gabas. Además, Vladimir Quesada mantiene un registro impecable en el estadio Ricardo Saprissa; tras siete clásicos dirigidos en casa, aún no conoce la derrota. De los últimos 13 clásicos en Tibás, los morados tienen 9 victorias, 4 empates y ninguna derrota. Anotaron 28 goles y recibieron 13. La última vez que la Liga ganó en la “Cueva” fue el 18 de abril de 2021, cuando goleó 0-5.

“Este estadio se llena de aficionados de Saprissa y ellos son muy importantes para nosotros. Cada vez se han vuelto más exigentes como nosotros; precisamente, el haber llenado de logros esta institución nos hace así”, opinó Vladimir Quesada. Mientras que Óscar Ramírez manifestó: “Va a ser el partido para ellos intentar salir del bache o lo que les esté pasando, que tienen sus situaciones. Va a ser un juego muy emotivo para ellos y nosotros debemos tener la misma motivación, las mismas ganas y deseos de poder ganar”.

Saprissa saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias moradas con bordes y logos dorados. El arquero llevará camiseta, pantaloneta y medias naranjas con bordes y logos morados y blancos. Alajuelense vestirá camiseta blanca con cuello negro, pantaloneta y medias blancas. El guardameta saldrá con camiseta, pantaloneta y medias celestes.

El árbitro del partido será David Gómez, quien estará asistido por Danny Sojo y Diego Salazar. El secretario arbitral será Benjamín Pineda. El árbitro VAR será Steven Madrigal y el AVAR, Anthony Bravo.

David Gómez dirigirá el clásico entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

