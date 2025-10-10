Puro Deporte

La Selección de Costa Rica hizo su negocio, pero se pudo llevar algo más: uno a uno y calificaciones de los jugadores

La Selección de Costa Rica suma tres puntos y debe derrotar el lunes próximo a Nicaragua; este fue el desempeño de cada jugador.

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica.
Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaHondurasMiguel Herrera
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.