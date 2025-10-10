La Selección de Costa Rica hizo su negocio, pero se pudo llevar algo más: uno a uno y calificaciones de los jugadores

Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica.

En el tercer juego de la tercera y última fase de la eliminatoria mundialista, la Selección de Costa Rica, se le plantó a Honduras, no ganó, pero tampoco sufrió y se trajo un empate 0-0, que no es mal negocio para el cuadro nacional.

La Tricolor, que salió a la cancha con cambios en la formación, uno si se quiere sorpresa, el de Aarón Murillo, debutando en la Tricolor y lo hizo bien. Tuvo presencia, marca y entrega. La otra variante fue la incorporación de Kendall Waston en la defensa, mostró su jerarquía, trayectoria y fue el mejor del equipo.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador:

- Keylor Navas (6):

En el primer tiempo no lo exigieron, es más, no le remataron directo, pero hubo un descuido de la zaga que le permitió a Quioto inquietar. El segundo periodo fue similar para él, juego tranquilo.

- Juan Pablo Vargas (7):

Se entendió con Gamboa y Kendall, atento a la marca y sin complicarse al momento de salir. Estuvo seguro para cortar y no se complicó.

- Kendall Waston (8):

Estuvo atento en la marca y fue el mejor de la zaga y de la Selección. Impuso su fortaleza y mostró carácter, presencia y trató de tener a mecate corto a Benguché en un duelo de potencia física.

- Jeyland Mitchell (5):

Atento en defensa, pero poco aporte a la ofensiva, su labor fue regular en el primer lapso. Entregado, como es su estilo, pero pudo dar más.

- Alexis Gamboa (6):

Constante en su juego, como ha sido en los partidos anteriores. Seguro y fuerte en la marca. Tuvo un despiste que fue la llegada de más peligro en el primer tiempo, cuando Quioto, por poco, doblega a Keylor.

- Francisco Calvo (6):

La calificación es parecida a la de Jeyland Mitchell, pero Calvo sí sumó más al ataque, al menos en el primer tiempo. Jugó seguro y con personalidad.

- Orlando Galo (6):

Anduvo bien y atento en la marca, pero se equivocó en la acción que le costó tarjeta amarilla. Saltó y sacó el codo, bien ganada la cartulina.

Josimar Alcocer elevó el rendimiento en el complemento y llevó peligro a la zaga hondureña. Aquí lo marcó Deybi Flores. (ORLANDO SIERRA/AFP)

- Aarón Murillo (7):

Buen juego en el primer periodo, esforzado, aplicado en la marca y en los cortes, pero le faltó claridad al entregar el balón. La imprecisión se le notó en algunos pases, aunque la valoración en general es positiva. No se dejó intimidar aunque era su primer partido con la Tricolor.

- Josimar Alcócer (6):

No anduvo como en otros encuentros, estuvo muy pegado a la banda izquierda, casi no salió de ahí, al menos en el primer tiempo se vio poco. Muchas veces toma el balón y encara, pero esta vez no apeló a ese recurso.

Manfred Ugalde estuvo aplicado, pero le faltó en la ofensiva. Aquí disputó el balón con Joseph Rosales. (ORLANDO SIERRA/AFP)

- Alonso Martínez (6):

Aislado, no tuvo opciones para crear peligro, pero los compañeros no lo buscaron. Solo trató de aportar en tapar la salida de los zagueros catrachos. En el segundo tiempo provocó una jugada que casi termina en penal.

- Manfred Ugalde (5):

Manfred no estuvo bien, siempre aplicado, pero se espera más de él. Cobró dos acciones en táctica fija y lo hizo mal, regaló el balón. También recibió una tarjeta amarilla y salió al medio tiempo.

- Carlos Mora (6):

Trató de aportar en ofensiva, pero le faltó peso y presencia. Con su llegada a la cancha el equipo no varió, pero sí aportó en labores defensivas.

- Haxzel Quirós (5):

Entregado, le puso ganas, pero le faltó fútbol, ir al frente y aportar con llegadas por los costados.

- Álvaro Zamora (7):

Entró bien, encendido, aportando al ataque, se juntó con Alcócer y entre los dos llevaron peligro por el sector izquierdo.

- Allan Cruz (5):

Fue un cambio para ganarle segundos al reloj, el juego estaba por terminar, faltaban dos minutos y es poco lo que pudo hacer, apenas tocar un par de balones.