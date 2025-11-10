¿Qué tanto aportan Joel Campbell y Celso Borges a Costa Rica?: Exseleccionado de Honduras plantea una polémica duda

Arnold Cruz jugó en Costa Rica con el Cartaginés, luego hizo una carrera como entrenador y comentarista en Honduras.

Arnold Cruz es una figura importante en el fútbol de Honduras, pues el exdefensor fue el primer hondureño en jugar en la MLS. El exjugador del Cartaginés dio una entrevista a La Nación donde compartió sus sensaciones de cara al vital cierre eliminatorio y planteó dudas sobre lo que Celso Borges y Joel Campbell pueden aportar a la Tricolor.

La Selección de Costa Rica y Honduras se disputan un boleto directo a la Copa del Mundo 2026. Los catrachos lideran el grupo que comparten con La Sele: los hondureños tienen ocho puntos y los ticos seis. Ante esto, los dos duelos que quedan son definitorios.

Costa Rica jugará el 13 de noviembre contra Haití y Honduras ante Nicaragua; mientras que, en el cierre de la fecha, el 18 del mismo mes, la Tricolor recibirá a la H en el INS Estadio. Ese último duelo tiene toda la previa de una final.

–¿Cómo visualiza el cierre de la eliminatoria? Honduras y Costa Rica definen un boleto. Copiado!

–Lo que pienso es que esta fecha está hecha para equipos o selecciones con personalidad, equipos que tengan responsabilidad y categoría, porque para ir a ganar a Nicaragua y hacer un buen resultado en Costa Rica se necesita personalidad. Además, es importante tener mucha categoría, porque las emociones en estas instancias tienen un porcentaje bajo: el jugador debe estar centrado y comprometido.

“Los partidos a veces se vuelven complejos, y solo quedan el carácter y la experiencia para resolverlos”.

–¿Qué tan cerca se siente de la Copa del Mundo como hondureño? Copiado!

–Estamos muy cerca del Mundial, pero al mismo tiempo lejos. Honduras primero tiene que resolver el partido del jueves: el juego contra Nicaragua no será fácil, se va a complicar en ciertos momentos. Esperemos que Honduras llegue con claridad y equilibrio mental, porque enfrente estará un equipo que no ha ganado en su casa; el entrenador de ellos le tiene ganas a Honduras, entonces hay que estar preparados. Se necesita una idea clara de juego.

–¿Si Honduras le gana a Nicaragua se acabó la eliminatoria?

–No me atrevo a asegurarlo, aunque Honduras gane. Supongamos que Costa Rica triunfe en Curazao (contra Belice), entonces Honduras necesitaría un punto y Costa Rica ganar, pero yo no podría decir que ya la H esté en el Mundial.

“Si ese fuera el escenario, sería complejo para Honduras. Costa Rica sabe sacar este tipo de resultados. Sería un doble trabajo para Honduras; hay que mirarlo con cuidado, porque no es solo vencer a Costa Rica: es jugar de visita sin derecho a perder”.

–¿Cómo analiza a Costa Rica hoy? Copiado!

–Tomaron confianza después del 0-0 en Honduras. Miguel Herrera observó y analizó bien a Honduras, y creo que los jugadores le respondieron. Los ticos ya tienen una confianza diferente, y eso se vio contra Nicaragua.

“Costa Rica intenta jugar un poco más, y eso es trascendental porque te da muchas opciones de marcar; al final, el fútbol se gana con goles”.

–Ya habían vuelto Keylor Navas, Celso Borges, ahora Joel Campbell. ¿Es más fuerte Costa Rica? Copiado!

–La experiencia siempre es buena. Siento que cuando alguien está comprometido y quiere que su experiencia sea importante, la aplica dentro y fuera del campo. Ahora se nota que en Costa Rica los jugadores experimentados están disputando su eliminatoria para sumar convicción y emoción. Ellos dan un aporte muy importante no solo fuera de la cancha, sino también en el terreno de juego.

“Lo único que veo es que Celso Borges no puede jugar junto a Joel Campbell, porque el ritmo de juego es importante y ellos están a un nivel diferente del que se exige actualmente”.

–¿Puede Joel Campbell ser determinante? Copiado!

–A Joel lo conocemos desde hace muchos años; es un jugador que tiene certeza con el balón y también desequilibra. Pero noté que le cuesta volver a zona defensiva. Contra Olimpia (en la semifinal de la Copa Centroamericana con Alajuelense) hizo todo el esfuerzo, se barrió, y siento que aportó incluso cuando no podía más.

“Campbell, en el tema ofensivo, será trascendental, como siempre lo ha sido”.

LEA MÁS: ¿Por qué volvió Kevin Chamorro a la Selección de Costa Rica? Aquí están las razones

–¿Qué tan determinante puede ser para Costa Rica cerrar como local? Copiado!

–Depende de cómo Honduras asimile el ser visitante. La presión de ser local y estar obligado no es sencilla tampoco. Si Costa Rica no tiene buena actitud, interpretación del juego y permite llegadas del rival, se puede complicar. La localía puede ser importante, pero los argumentos deben aparecer en la cancha para someter al visitante. Los clásicos son muy diferentes: Honduras también quiere ganar.