¿Por qué volvió Kevin Chamorro a la Selección de Costa Rica? Aquí están las razones

Kevin Chamorro fue el portero de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro 2023.

Un nombre que sorprendió en la convocatoria de la Selección de Costa Rica fue el del tercer guardameta llamado para los juegos eliminatorios contra Haití y Honduras. Se trata del arquero del Rio Ave de Portugal, Kevin Chamorro, quien, pese a tener poca participación con su club, ahora competirá con Keylor Navas y Patrick Sequeira por un puesto en el arco tricolor.

Chamorro había sido tomado en cuenta durante las etapas de Claudio Vivas y Gustavo Alfaro, aunque perdió protagonismo ante el buen nivel mostrado por Sequeira y, posteriormente, por el regreso de Navas al marco costarricense.

La última vez que estuvo en la Selección fue a mediados del 2024.

Hasta ahora, el puesto de tercer arquero había sido ocupado por Alexander Lezcano, exguardameta del Herediano, quien destacó en San Carlos, pero atraviesa un presente irregular, situación que llevó a Miguel Herrera a buscar otras alternativas para completar el trío de porteros de la Selección Nacional.

Desde el Proyecto Gol, casa de la Tricolor, confirmaron a La Nación que la convocatoria de Chamorro responde a la intención de tener un arquero joven como tercera opción, pensando en el proceso posterior al Mundial 2026. El exportero del Saprissa tiene 25 años.

“Siempre el tercer arquero ha sido un portero con proyección. Por eso se decidió tomar en cuenta a Chamorro, por su edad y porque ya es legionario”, explicó una fuente vinculada a la gestión deportiva de la Selección.

En el cuerpo técnico existía cierta comodidad con el trío conformado por Navas, Sequeira y Lezcano (24 años), pero el bajón de rendimiento de este último abrió la puerta para el regreso de Chamorro, quien inició este proceso como titular y luego fue perdiendo protagonismo.

La llegada del arquero del Rio Ave no implica un cambio en la jerarquía bajo los tres palos: Keylor Navas seguirá como titular; Patrick Sequeira será su reemplazo natural cuando no esté disponible, y la competencia actual se centra en definir quién será el suplente de Sequeira.

Uno de los factores que más llamó la atención del cuerpo técnico de Miguel Herrera es la estatura de Chamorro: mide 1,87 metros y posee una destacada presencia bajo el marco, cualidad que lo hace una apuesta a futuro para la portería de Costa Rica.