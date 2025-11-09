Fútbol

¿Por qué volvió Kevin Chamorro a la Selección de Costa Rica? Aquí están las razones

‘La Nación’ le cuenta cómo se le abrió la puerta de la Selección de Costa Rica a Kevin Chamorro

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Kevin Chamorro fue el portero de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro 2023. (CHANDAN KHANNA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.