Fútbol

De Saprissa al mundo: Keylor Navas festeja dos décadas entre los más grandes

Keylor Navas recordó lo que vivió hace 20 años cuando escribió su primer capítulo como jugador profesional

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El camerino de la Selección de Costa Rica está listo. Y de nuevo, Keylor Navas será el capitán.
Keylor Navas es el principal referente de la Selección de Costa Rica, además del capitán patrio. (Prensa FCRF/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasReal MadridLegionarios
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.