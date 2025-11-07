De Saprissa al mundo: Keylor Navas festeja dos décadas entre los más grandes

Keylor Navas es el principal referente de la Selección de Costa Rica, además del capitán patrio.

Keylor Navas celebró por medio de sus redes sociales un día que significa para él mucho más de lo que cualquiera pensaría. El arquero recordó que hace 20 años él se convirtió en futbolista profesional, cuando debutó con el Deportivo Saprissa.

Un seis de noviembre del 2005, el guardavallas fue el encargado de defender el arco del Monstruo en un juego contra Carmelita, el cual terminó 1 a 1.

“Hoy hace 20 años, Dios me dio la posibilidad de convertirme en jugador profesional. No puedo estar más agradecido por cada momento y por todo lo que ha sucedido desde entonces”, publicó Navas en redes sociales.

El arquero recordó el soporte que han significado su esposa, Andrea Salas, además de sus hijos: Thiago, Mateo y Daniela.

“Nada de esto habría sido posible sin la ayuda incondicional de mi familia y de cada persona que Dios puso en mi camino para apoyarme: mis amigos, entrenadores, compañeros, rivales y toda la afición mundial que me ha mostrado su afecto a lo largo de mi carrera”, se puede leer.

Keylor, después de su paso por el Saprissa, pasó al Albacete, luego llegó al Levante y en 2014 inició su andadura por el Real Madrid, donde ganó tres Ligas de Campeones de Europa. Seguidamente vistió la camisa del París Saint Germain, Nottingham Forrest; también tuvo un paso por Newell’s de Argentina y ahora milita en el fútbol de México con Pumas.

Por otra parte, Navas fue mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. También busca su cuarto mundial en 2026.

“La historia continúa con mucha ilusión, así que... ¡Vamos por más!“, se lee.

Keylor Navas es el principal referente del fútbol de Costa Rica y Centroamerica y para muchos también es uno de los deportistas más destacados de América. Entre algunas distinciones individuales que el guardavallas recibió está el premio al Mejor Guardameta de la Champions League en 2018. También ha sido ganador del Mejor Jugador de la Concacaf en tres ocasiones.