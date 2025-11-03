¿Qué necesita el Pumas de Keylor Navas para clasificar?

Keylor Navas y los Pumas llegan a la última fecha de la fase regular de la Liga MX con una ventaja: dependen de sí mismos para acceder a la ronda de repechaje del campeonato azteca. Los felinos, con su triunfo 4-1 contra Tijuana el fin de semana, alcanzaron la décima posición de la tabla, el último puesto que otorga un boleto a la ronda que busca a los dos equipos restantes para la liguilla.

Pumas llegó a 18 unidades y, si le gana a Cruz Azul, el club universitario no tendrá problemas para asegurar su lugar. Sin embargo, si pierde, será presa fácil para ser desbancado, ya que hay hasta cinco equipos que podrían ocupar su puesto. La diferencia entre el club de Navas y Cruz Azul es de un máximo de dos unidades con respecto al lugar 15 de la clasificación.

Santos Laguna está en el puesto 11 con 17 puntos; en el lugar 12 aparece Atlas con la misma cantidad, seguido por Querétaro, también con 17. Luego están Atlético San Luis y Necaxa con 16 unidades cada uno.

Así, queda claro que el triunfo es la única forma segura para que Pumas avance; si pierde o empata, existen muchas combinaciones posibles que lo dejarían fuera.

“Tenemos una tarea el próximo sábado. Podríamos estar seis metros bajo tierra hace dos semanas y el equipo sigue peleando. Enfrentamos a Cruz Azul en la última fecha FIFA y les dije que a lo mejor nos jugábamos todo contra ellos, y así será. Hoy depende de nosotros, y el sábado se reflejará para ver qué nos alcanzó”, reflexionó al respecto el entrenador de Pumas, Efraín Juárez.

Con un empate, de igual forma, los felinos quedarían expuestos y dependerían de los resultados de sus rivales. Santos, Atlas y Querétaro podrían superarlos con una victoria, mientras que San Luis y Necaxa los igualarían en puntos, entrando en juego la diferencia de gol.

El partido contra Cruz Azul se jugará el próximo sábado a las 9:05 p. m., en condición de visitante.