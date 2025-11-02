Keylor Navas y Pumas contra Tijuana: dónde ver este domingo el partido que el club del tico no puede fallar

Keylor Navas y Pumas de México enfrentan a Tijuana a partir de las 12 m, en un cotejo que el plantel del arquero de la Selección de Costa Rica no puede fallar, debido a que una derrota prácticamente los dejaría sin ninguna opción de aspirar a pasar a la fase de enfrentamientos directos.
Para este duelo, Pumas recibió la noticia a final de semana de que el volante galés Aaron Ramsey decidió finiquitar su contrato, por lo que el jugador más mediático que había llegado al plantel junto a Navas no seguirá en la institución.
Pumas tiene siete partidos sin conocer la victoria y está con 15 puntos en el lugar 14 de la Liga MX.
¿Dónde ver Pumas vs. Tijuana?
El partido entre Pumas y Tijuana pasará por la pantalla de TUDN, uno de los canales deportivos que está en la mayoría de cableras del país.
Pumas en este juego es local y es esta cadena la encargada de los derechos para Centroamérica.
Navas confía en el equipo
En la previa del duelo contra Tijuana, Keylor Navas dio unas breves declaraciones a la cadena TUDN, donde dejó en claro que confía plenamente en que la escuadra pueda cambiar el rumbo de la situación y pelear hasta la última fecha de la fase regular por seguir con vida en el torneo.
“Estamos fuertes mentalmente. Estamos con Efraín (Juárez, el técnico) y con su idea. Tenemos muchas ganas de revertir la situación”, dijo el guardavallas.
