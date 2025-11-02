Keylor Navas y Pumas contra Tijuana: dónde ver este domingo el partido que el club del tico no puede fallar

Keylor Navas juega este domingo con Pumas ante Tijuana por la Liga MX. Acá todos los detalles

Por Esteban Valverde
Keylor Navas y Pumas de México enfrentan a Tijuana a partir de las 12 m, en un cotejo que el plantel del arquero de la Selección de Costa Rica no puede fallar, debido a que una derrota prácticamente los dejaría sin ninguna opción de aspirar a pasar a la fase de enfrentamientos directos.








