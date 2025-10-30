El Pumas de Keylor Navas deberá callar a un técnico que los menospreció en la Liga MX

Pumas vive una campaña compleja, irregular y que podría terminar sin ni siquiera participar en la liguilla del fútbol de México. El equipo que tiene como una de sus figuras al guardavallas Keylor Navas, jugará este domingo 2 de noviembre ante Tijuana a las 12 mediodía, no obstante en la fecha posterior se las verá con Cruz Azul y ese duelo ya calienta.

Aunque los Felinos no están siendo protagonistas en la Liga MX, una frase del entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, golpeó fuerte a nivel mediático. El DT, en la charla con sus jugadores, con quienes está disputando el liderato del torneo, fue enfático en descalificar a Pumas y Puebla, sus dos últimos adversarios previo a comenzar los enfrentamientos directos.

“Se vienen dos partidos durísimos contra equipos que lo único que les queda es jugar contra nosotros, lo único que les queda es ganarle a un equipo grande… y jodernos”, mencionó el DT en la conversación divulgada públicamente por el propio plantel cementero.

Ante esto, en la prensa mexicana no dudaron en abrir el debate, sobre todo porque Pumas aunque solamente cuenta con 14 unidades, todavía tiene aspiraciones matemáticas para acceder a la siguiente fase, pero deberá esperar tropiezos de equipos como Santos Laguna, Atlas y Atlético San Luis; además de ganar sus cotejos.

Uno de los referentes del fútbol de México, Carlos Hermosillo, dio su opinión en Fox Sports.

“Para mí, Pumas dejó de ser grande en este momento. No son grandes. Nicolás Larcamón dijo la verdad de lo que hace Universidad, ellos viven del pasado. Pumas lo único que quiere es cerrar la temporada ganándole a un grande (en referencia a Cruz Azul)”, externó.

Cruz Azul, a diferencia de Pumas, ya está en la liguilla, pero mantiene la lucha con Tigres y Toluca por el primer puesto. El líder es Toluca con 33 unidades, en la segunda posición está Tigres con 32 y tercero es Cruz Azul con la misma cantidad, pero menor diferencia de gol.

Ahora Keylor Navas y compañía deberán utilizar lo dicho por el timonel de Cruz Azul como una motivación para cerrar la fase regular con dos triunfos que les den seis puntos y puedan aspirar a meterse en las fases finales y así dejar atrás la irregularidad que provocó el menosprecio de un rival.