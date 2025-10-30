Fútbol

El Pumas de Keylor Navas deberá callar a un técnico que los menospreció en la Liga MX

Keylor Navas y Pumas fueron tema de conversación en el camerino de otro equipo de la Liga MX: Cruz Azul

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas se lució en el primer tiempo del partido entre León y Pumas, en la Liga MX.
Keylor Navas es el principal referente de Pumas de México. (X Alex Déleon/X Alex Déleon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumas de MéxicoCruz Azul
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.