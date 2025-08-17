Keylor Navas impacta hasta en el peso de sus compañeros de Pumas

Keylor Navas durante su debut en la Leagues Cup con Pumas, donde atajó un penal decisivo ante Orlando City. El tico es figura en Pumas. (Redes Puma/Redes Puma)

La llegada de Keylor Navas a Pumas impactó de todas las formas posibles al equipo. De hecho, el entrenador del plantel, Efraín Juárez, dio a conocer que una de las metas que él se puso cuando arribó como DT fue bajar la grasa de la mayoría de sus jugadores, no obstante ahora que está Keylor logró impactar como quería el vestuario.

Según el conteo, Juárez profundizó en que entre todos los jugadores se han perdido 100 kilogramos de grasa, situación que lo tiene muy orgulloso.

“Cuando yo llegué hice una lista, no solo de peso, 100 kilos menos de grasa, quiere decir que cada uno más o menos, de un plantel de 20-22, entre 3 y 4 kilos de grasa han perdido”, dijo en entrevista a TUDN.

Pero, ¿dónde está el aporte de Navas?

“¿Sabes quién es mi voz dentro del vestidor? Un tipo que se llama Keylor Navas, que entrenó con lo mejor, con Cristiano Ronaldo, Messi, con Mbappé y Neymar. (Aaron) Ramsey me decía ‘Mi vecino era Cristiano Ronaldo y nos íbamos todos los días juntos’ y eso se permea en el vestidor”, puntualizó Juárez.

Keylor fue titular y figura en el duelo que Pumas igualó 1 a 1 contra Toluca. En este partido, el encargado de marcar la diana en contra fue Jesús Angulo, futbolista de los Diablos Rojos que no escondió su orgullo por anotar al Halcón.

“Estoy contento por haberle marcado a Keylor Navas. Es un jugador con mucha jerarquía, con una gran carrera, y es una motivación muy importante“, expresó a TUDN.

Por otra parte, a nivel de prensa, David Faitelson, reconocido periodista mexicano, mencionó que para México es un lujo tener a Keylor.

“Tengo entendido que está muy feliz acá, su esposa también está contenta con la ciudad... Así que puede que tengamos Keylor Navas para rato en Pumas”, afirmó.

El próximo reto de Pumas será contra Puebla, el próximo domingo a las 5 p. m.