Keylor Navas enfrenta reto durísimo en México: Pumas se las ve contra el campeón

Pumas de México se las verá contra Toluca a las 9 p. m.

El partido que enfrentarán Keylor Navas y compañía es de los más atractivos de la jornada de la Liga MX, sobre todo porque enfrenta al Halcón tico con una de las ofensivas más bravas del certamen.

Toluca llega como el vigente monarca de México, pero además con dos figuras destacadas desde el semestre pasado: Paulinho, delantero portugués, y Alexis Vega, atacante azteca y figura de la selección mexicana.

Keylor Navas en las canchas de entrenamiento de Pumas de México, club al que llegó hace un mes. (Pumas/Pumas)

Artillería contra Navas Copiado!

Según la estadística del último torneo, Toluca tuvo a dos de los principales rematadores del campeonato. Se trata de Paulinho y Alexis Vega, entre ambos acumularon 97 remates en 23 encuentros.

Esto quiere decir que, entre los dos, promediaron cuatro remates por juego disputado.

Tanto el portugués como el azteca han recibido descanso en las jornadas previas por parte del entrenador, Antonio Mohamed, esto porque el timonel deseaba tenerlos en forma para la seguidilla de cotejos bravos que inicia con Pumas.

Toluca, además de jugar frente a los felinos deberá de superar seguidamente a Orlando City a mitad de semana, por la fase final de la Leagues Cupa, y en el siguiente fin de semana se las verá con otro fuerte contendiente al título: Cruz Azul.

Pumas llega a este encuentro con la misión de volver al triunfo, ya que en su último cotejo como local no pudo vencer a Necaxa. El duelo terminó 1 a 1 en el estreno de Keylor en Ciudad Universitaria, casa del plantel de Navas.

¿Dónde ver a Keylor contra Toluca? Copiado!

Keylor Navas y Pumas tienen una de las visitas más complicadas del campeonato de México, este sábado 16 de agosto a las 9 p. m.

Los felinos se las verán con el actual monarca del campeonato mexicano, Toluca, esto en casa de los Diablos Rojos.

Este encuentro solamente pasará por la pantalla de TUDN, televisora que entra en la mayoría de cableras del país.

Recuerde que también puede seguir las incidencias a través de este artículo de La Nación, que se irá actualizando en tiempo real durante todo el compromiso.

El partido enfrentará dos realidades muy diferentes: la irregularidad de los felinos contra el equipo monarca que está en la tercera posición con nueve puntos de 12 posibles. Por su parte, los Pumas apenas tienen cuatro unidades.