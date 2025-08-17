Así salvó Keylor Navas a Pumas en el último suspiro contra Toluca (video)

Keylor Navas evita la caída de Pumas ⚽🔥 El portero tico se lanzó para tapar un disparo de Héctor Herrera que hubiese puesto contra las cuerdas a los universitarios en Toluca 📹 @angelgc1119 #SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/0he2nk86oZ

Héctor Herrera sacó un remate de media distancia de pierna izquierda, el cual se iba a meter en el ángulo inferior de mano derecha de Navas; no obstante una mano del tico fue clave para evitar el segundo gol rival.

Keylor Navas apareció en el último suspiro del juego entre Pumas y Toluca para ahogar el grito de gol de los Diablos Rojos ; pero además salvar la igualdad 1 a 1.

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

