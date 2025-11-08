Kevin Chamorro pasó de estar en el olvido a obtener doble premio, en la Selección y en su equipo

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, dice la canción Pedro Navaja del cantautor, compositor y músico panameño Rubén Blades. Una sorpresa fue el llamado de Kevin Chamorro a la Selección.

Sin duda, la vida y el fútbol sorprendieron al guardameta Kevin Chamorro, quien tenía más de un año de estar en el olvido, fuera del mapa de la Selección de Costa Rica, y fue tomado en cuenta para el cierre de la eliminatoria.

Miguel “Piojo” Herrera dio a conocer la lista de los 26 convocados para los partidos contra Haití, de visita el jueves de la próxima semana en Curazao, y ante Honduras el 18 de este mes en el INS Estadio de La Sabana.

Chamorro, quien según la Federación Costarricense de Fútbol arribará el domingo en la tarde al país, llegará para conocer a Miguel Herrera, quien nunca lo había tomado en cuenta.

El mexicano ha sido seleccionador nacional desde enero de este año, y en sus anteriores llamados nunca consideró a Kevin, quien la última vez que estuvo en la Tricolor fue a mediados del año pasado, cuando, bajo el mando de Gustavo Alfaro, la escuadra nacional disputó la Copa América.

En ese torneo, Kevin no tuvo minutos en los duelos que la Nacional jugó frente a Brasil, Colombia y Paraguay; el guardameta fue suplente de Patrick Sequeira.

Tras el certamen, Gustavo Alfaro se marchó, Claudio Vivas quedó en su lugar y dirigió los encuentros de la Liga de Naciones entre setiembre y noviembre del año pasado, sin contar tampoco con Chamorro.

Por si fuera poco, el regreso a la Selección no fue la única sorpresa para Kevin Chamorro; al momento de conocerse la noticia, el arquero recibió la confianza de jugar su primer partido con su escuadra, el Rio Ave de Portugal.

Kevin, quien es compañero de Brandon Aguilera, fue titular contra el Alverca, compromiso que finalizó 1-1. Fue el primer partido de Chamorro con su club en la Liga de Portugal, aunque días atrás había debutado en el Torneo de Copa.

En los 11 juegos que ha disputado el Rio Ave, Chamorro fue suplente en 10, y fue hasta este sábado que actuó como titular y jugó los 90 minutos.

El Rio Ave se adelantó con un gol de Clayton al minuto 35; sin embargo, el Alverca igualó por medio de Sandro Lima al 77. La acción nació de un tiro libre, en el que Lima apareció para conectar de cabeza.

Kevin Chamorro regresa a la Selección de Costa Rica. Fue convocado para los juegos contra Haití y Honduras. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

Chamorro fue la opción del técnico ante la ausencia del arquero estelar Cezary Miszta, quien estaba suspendido.

Este es apenas el segundo duelo disputado por el costarricense en la actual temporada con el conjunto luso, después de su debut en la Copa el pasado 19 de octubre.

Por su parte, Brandon Aguilera (no convocado a la Tricolor) fue titular y salió de cambio al minuto 87.El Rio Ave ocupa el noveno lugar en la liga portuguesa, con 12 puntos tras 11 jornadas.