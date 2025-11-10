Fútbol

Keylor Navas se trajo de México algo que quiere compartir con toda la Selección de Costa Rica

Keylor Navas ya está en el país y habló sobre lo que significa el regreso de Joel Campbell a la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas defenderá el arco de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua, en Managua, en la eliminatoria mundialista.
Keylor Navas busca su cuarto mundial, ya que con la Selección de Costa Rica afrontó los de 2014, 2018 y 2022. (Prensa FCRF/FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.