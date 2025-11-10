Keylor Navas se trajo de México algo que quiere compartir con toda la Selección de Costa Rica

Keylor Navas busca su cuarto mundial, ya que con la Selección de Costa Rica afrontó los de 2014, 2018 y 2022.

Keylor Navas llegó a Costa Rica minutos antes de la media noche de este lunes. El arquero, quien vivió un fin de semana exitoso al amarrar con Pumas la dramática clasificación al play in de la Liga MX, ahora se centra en el boleto a la Copa del Mundo 2026 con la Selección Nacional.

El Halcón llegó muy positivo al aeropuerto Juan Santamaría, donde atendió a los medios de comunicación presentes y aseguró que viene muy bien para enfrentar a Haití (el 13 de noviembre) y Honduras (el 18 del mismo mes). Costa Rica necesita sumar los seis puntos de la fecha eliminatoria para obtener el boleto sin depender de otros resultados.

El portero nacional logró el sábado un resultado clave con Pumas al ganarle 3 a 2 a Cruz Azul. Con este marcador, el cuadro del tico consiguió meterse entre los mejores 10 de la clasificación y acceder al repechaje que entrega un boleto a los cuartos de final de la Liga MX. El tico ya desconectó el chip del club para centrarse en la Tricolor.

“Con tranquilidad, tenemos la experiencia para afrontar estas situaciones. Hay que ganar los dos partidos, dependemos de nosotros mismos. Vamos a trabajar para estar lo mejor posible y estar al 100%”, aseguró.

Navas no escondió que emocionalmente se siente muy bien.

“Contento, con mucho compromiso y ganas. Sabemos lo que significan estos juegos y vamos a darlo todo”, agregó.

Por último, el arquero habló sobre el regreso de Joel Campbell a la Selección. El delantero de Alajuelense vuelve a una convocatoria luego de perderse mucha parte de la eliminatoria por lesión y su rendimiento, el cual subió en los últimos meses en el cuadro erizo.

“A Joel todos lo conocemos, sabemos el talento y experiencia que tiene, si el entrenador toma la decisión es porque está en óptimas condiciones. Nosotros estamos muy contentos de contar con un jugador como Joel”, finalizó.