Keylor Navas y Pumas: Este es el camino hacia el título tras la heroica clasificación en la Liga MX

Keylor Navas vendrá a jugar con la Selección de Costa Rica, para luego continuar luchando por el cetro de México con Pumas.

Keylor Navas y Pumas de México se verán las caras contra Pachuca en la serie de play in de la Liga MX. El cuadro del costarricense clasificó en la décima posición a la fase final del certamen azteca, por lo que deberá jugar dos series previas a los cuartos de final.

Primero, Pumas tendrá que superar a Pachuca para esperar al perdedor de la serie entre el sétimo (Tijuana) y el octavo (Juárez). De esta forma, si Pumas quiere acceder a la ronda de cuartos tendrá que no solo eliminar a Pachuca, sino a Juárez o Tijuana.

Los play in es la fase donde se definen los dos últimos clasificados a las rondas finales, ya que los primeros seis de la clasificación pasan de forma directa a cuartos. En este torneo los que ya están sembrados son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara.

El duelo entre Pumas y Pachuca será entre el 19 o 20 de noviembre, mientras que si los Felinos pasan esa ronda tres días después afrontarán la siguiente final. El 26 noviembre comenzarán los cuartos de final.

En cuanto a lo que viene ,en Pumas aseguran que tienen la motivación al tope para afrontar los retos y alcanzar los cuartos de final.

Adalberto Carrasquilla, .figura panameña de la zona medular de Pumas, resaltó la actitud del plantel para meterse en la siguiente ronda.

“Contento, logramos el objetivo”, afirmó.

Carrasquilla fue señalado luego del duelo contra Cruz Azul, esto por la entrada que le hizo al portero Kevin Mier, quien tuvo que salir con una fractura de tibia. Al final, Carrasquilla no fue expulsado y hasta fue clave para que Pumas remontara.

“Me voy triste por lo que le pasó a Kevin, esa jamás fue mi intención, pero al final pasó y de verdad quería pedirle una disculpa a él”, puntualizó en TUDN.

Pumas ahora llega con el cartel del equipo de peor rendimiento en la fase regular, de la liguilla de México, pero con una motivación que no tiene ningún otro plantel.

A Pumas le fueron suficientes 21 puntos de 51 posibles para acceder, pero llegan en un nivel emocional muy diferente al del resto de clubes; de hecho esto se notó en la última fecha cuando le ganaron al cuadro por el que todos apostaban para que se dejara el liderato del campeonato.

La sopresa no se hizo esperar en los medios mexicanos, los cuales consideraban casi misión imposible para Pumas sacar la tarea ante la Máquina Cementera y así darle una alegría a una afición que en las últimas dos fechas se había manifestado contra el rendimiento de los futbolistas y las decisiones del cuerpo técnico.

El nombre de Efraín Juárez estuvo en cuestionamiento, al punto que se especuló que una derrota más hubiera significado el final de la era del estratega mexicano en el banquillo universitario.

Para Keylor Navas alcanzar este objetivo es importante, porque con Newell’s en el primer semestre del año, el tico no pudo pasar de la fase regular de la liga de Argentina. Ahora, el nacional podrá disfrutar de pelear por un campeonato nuevamente.

Los Felinos buscan obtener un cetro que no se les da desde 2011, cuando fueron campeones de México por última vez. El actual plantel de Navas ha sido monarca azteca siete veces en su historia.