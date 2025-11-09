Keylor Navas y Pumas le ganaron al favorito: La épica clasificación que la prensa mexicana no deja de alabar

Keylor Navas se alista para afrontar su primera liguilla en la Liga MX, esto con Pumas.

La prensa mexicana destacó el aporte de Keylor Navas como arquero de Pumas y la clasificación del equipo universitario a la liguilla de la Liga MX. En los medios aztecas resaltaron especialmente la forma en que el conjunto del guardameta costarricense consiguió el boleto, tras imponerse al favorito para ganar la fase regular: Cruz Azul.

Pumas venció 3-2 a la Máquina Cementera en un partido que comenzó ganando, pero luego se le complicó, ya que en apenas 18 minutos sufrió una remontada y pasó a perder 2-1, resultado que lo dejaba fuera de la liguilla.

No obstante, en los últimos 10 minutos del encuentro los universitarios reaccionaron, lograron el empate y posteriormente el gol del triunfo, desatando la euforia de su afición y asegurando su clasificación.

El resultado provocó una ola de elogios de la prensa mexicana hacia Pumas y, en particular, hacia el equipo liderado por Navas.

“Con polémica arbitral y todo, Pumas se mete al play-in... Buen esfuerzo de Efraín Juárez y sus futbolistas”, publicó David Faitelson, reconocido periodista mexicano.

La polémica se refiere a una jugada al final del primer tiempo, cuando el panameño de Pumas Alberto Carrasquilla cometió una dura falta contra el arquero Kevin Mier.

El guardameta tuvo que salir de cambio y pese a las fuertes imágenes de la repeticion en el VAR, el árbitro solo le mostró tarjeta amarilla.

Un Pumas con 10 hombres, y sin su mejor mediocampista, difícilmente hubiera podido rescatar el boleto.

Por su parte, el diario RÉCORD destacó:

“Cruz Azul dejó escapar el liderato del Apertura 2025. En un duelo lleno de emociones y polémica en el Estadio Cuauhtémoc, los dirigidos por Nicolás Larcamón cayeron 2-3 ante unos sorprendentes Pumas”.

Con el triunfo, Pumas aseguró la décima posición de la tabla, quedándose con el último boleto a la fase final, donde deberá enfrentarse a Pachuca.

La Liga MX también subrayó el esfuerzo de los felinos:

“¡Está en la Fase Final! Universidad derrotó a La Máquina en un vibrante partido en el Cuauhtémoc”, publicó el sitio oficial del torneo.

El comunicador Rodrigo Celorio, de la cadena TUDN, especializado en la cobertura de Pumas, también reaccionó al triunfo:

“Les dije que ojo con Pumas y no me hicieron caso en Nación Azul”, expresó.

La victoria de Pumas sorprendió, sobre todo por la forma en que se consiguió. Ahora, Keylor Navas disfrutará de su primera fase final en la Liga MX, consolidándose como una figura clave en el resurgir del cuadro universitario.