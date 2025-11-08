Keylor Navas se juega la vida en la Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs. Pumas este sábado?

Keylor Navas y Pumas se juegan la vida contra Cruz Azul en la Liga MX.

El arquero costarricense y su club dependen de sí mismos para clasificar a la ronda de repechaje a la liguilla de la Liga MX. Pumas ocupa la décima casilla de la clasificación con 18 unidades, este es el último puesto que aspira a seguir con vida luego de la fase regular.

No obstante, los Felinos no pueden ceder puntos, porque su más cercano seguidor es Santos Laguna con 17 unidades, pero también hay otros cuatro equipos que con combinaciones de resultados podrían desbancar a los Universitarios.

Ante esto, a Pumas solo el triunfo contra Cruz Azul le asegurará su estancia en la siguiente ronda.

Keylor Navas en un entrenamiento de Pumas en la presente temporada de la Liga MX. (Pumas/Pumas)

¿Dónde ver a Keylor Navas contra Cruz Azul? Copiado!

Keylor Navas y Pumas se las verán contra Cruz Azul a partir de las 9:05 p. m. de este sábado, en un juego que será transmitido por la cadena televisiva internacional TUDN, esto en su canal para Centroamérica.

TUDN está en la mayoría de cableras del país. El duelo se disputará en el estadio del Puebla, equipo que le prestó sus instalaciones a Cruz Azul para que pueda ser local contra Pumas. Esto, debido a que los cementeros suelen utilizar como sede precisamente el estadio de Ciudad Universitaria, mientras definen la construcción de su propia casa.

Keylor Navas asegura que todavía están en la pelea Copiado!

Keylor Navas atendió a los medios de comunicación de México, donde aseguró que Pumas todavía está en la pelea por el campeonato mexicano, por lo que exigió respeto para la institución.

El Halcón es el principal referente de los Felinos, además capitán del club.

“Estamos peleando todavía por el título. Hay algunos que ya están clasificados a la fase final, pero no se puede desprestigiar a todos los que están peleando por entrar. Estamos con tranquilidad. No vamos a cambiar nada. La historia es lo que hace que un equipo sea grande, somos un equipo grande”, dijo Navas en conferencia de prensa.

Navas celebra 20 años de carrera Copiado!

Keylor Navas además esta semana que finaliza celebró los 20 años de carrera deportiva profesional. El arquero debutó el 6 de noviembre de 2005 con el Saprissa, luego de esto su historia ha estado llena de éxito: Albacete, Levante, Real Madrid, PSG, Nottingham Forrest, Newell’s y ahora Pumas.

El portero espera finalizar su semana con un triunfo frente a Cruz Azul y accediendo a la ronda de enfrentamientos directos de la Liga MX.