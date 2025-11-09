Vea el gol que le dio la milagrosa clasificación al Pumas de Keylor Navas

Pumas está en la liguilla de la Liga MX. El cuadro de Keylor Navas consiguió con una gran remontada darle vuelta a un partido que perdía contra Cruz Azul para así ganar 3 a 2 y dejarse el décimo lugar de la clasificación, último que da un boleto a la siguiente ronda.

El gol que le dio a Pumas el triunfo fue de Allan Medina al minuto 86. El atacante, con un cabezazo, abombó las redes y desató la locura universitaria.

Acá la diana que entra a los libros de historia de Pumas: