Vea el gol que le dio la milagrosa clasificación al Pumas de Keylor Navas

Con este gol, Pumas celebró un pase a la liguilla que nadie creía posible; Keylor Navas se mantiene en la pelea por el cetro en México

Por Esteban Valverde

Pumas está en la liguilla de la Liga MX. El cuadro de Keylor Navas consiguió con una gran remontada darle vuelta a un partido que perdía contra Cruz Azul para así ganar 3 a 2 y dejarse el décimo lugar de la clasificación, último que da un boleto a la siguiente ronda.








