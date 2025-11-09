Reconocido periodista de Teletica se le va encima a Miguel ‘Piojo’ Herrera y cuestiona su puesto como DT de Costa Rica

Miguel Herrera deberá sacar los seis puntos de la última fecha eliminatoria con Costa Rica para estar en la Copa del Mundo 2026.

Cristian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, hizo un video en sus redes sociales en el que cuestionó con todo al seleccionador nacional, Miguel Piojo Herrera, a quien le hizo saber, según su perspectiva, que si la Selección de Costa Rica va a la Copa del Mundo 2026 será por mérito de todos, menos de él.

“A Miguel Herrera le queda muy grande el puesto de seleccionador nacional. Si llegamos al mundial, como ojalá lo deseo, no será por Miguel Herrera, será por los jugadores, por la insistencia de los medios y las voces que le han dicho que convoque a Waston, Celso y Campbell”, afirmó Sandoval.

El comunicador además hizo una fuerte crítica al microciclo de trabajo que finalizó este sábado, en el que se tomaron en cuenta jugadores como Randy Ramírez del Municipal Liberia, Christopher Núñez del Cartaginés, entre otros, pero quienes al final no quedaron en el llamado definitivo.

“¿Para qué paramos el campeonato nacional? ¿Para qué se hizo un microciclo de trabajo? Era un microciclo político... Para complacer a los dirigentes que hablaron: a los de Liberia, Cartaginés, Guadalupe, quienes hablaron contra Miguel Herrera”, sentenció.

Por último, el periodista hizo un llamado al Comité Ejecutivo para que se evalúe a Miguel Herrera como seleccionador luego de los dos partidos contra Haití y Honduras, el 13 y 18 de noviembre respectivamente.

“Ojalá después de la clasificación se haga una evaluación completa de Miguel Herrera, porque le ha quedado grande el puesto”, finalizó la fuerte crítica.