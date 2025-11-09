Fútbol

La Selección de Costa Rica tendrá la ausencia de un jugador que hace un año era determinante e irremplazable

La Selección de Costa Rica decidió no convocar a un legionario que era clave en su defensiva

Por Esteban Valverde
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La Selección de Costa Rica no tendrá a uno de los defensores más prometedores que tiene el equipo. (JOHN DURAN/John Duran)







Selección de Costa RicaJeyland Mitchell
