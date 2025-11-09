La Selección de Costa Rica tendrá la ausencia de un jugador que hace un año era determinante e irremplazable

La Selección de Costa Rica no tendrá a uno de los defensores más prometedores que tiene el equipo.

La convocatoria de la Selección de Costa Rica para los juegos eliminatorios contra Haití y Honduras, el 13 y 18 de noviembre, respectivamente, en los que la Tricolor se jugará la vida en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, presenta una ausencia que en otra época habría sido considerada determinante: la del defensor Jeyland Mitchell.

El zaguero, ficha del Feyenoord de los Países Bajos pero actualmente a préstamo en el Sturm Graz de Austria, fue una pieza clave del combinado patrio prácticamente desde su debut en la era de Gustavo Alfaro. No obstante, tras la última Copa Oro sufrió una dolencia que afectó su continuidad en el Feyenoord y, ante la falta de regularidad en su club actual, no fue tomado en cuenta por Miguel Herrera.

Mitchell sí formó parte de los partidos del mes de octubre contra Nicaragua y Honduras, pero su rendimiento no fue el acostumbrado, y ese factor pesó en la decisión del técnico mexicano de dejarlo fuera para estos vitales compromisos.

Con el Sturm Graz, Jeyland apenas acumula siete apariciones —cuatro en el torneo local y tres en la Liga Europa—, pero solo en una ocasión ha sido titular.

Su puesto en la Selección fue asumido por Julio Cascante, defensor del Austin FC de la MLS. Además, en la lateral derecha se incorporó a Hazxell Quirós, carrilero del Herediano.

En el pasado, Mitchell tuvo un papel protagónico en la Tricolor. En la Copa América 2024, por ejemplo, fue una de las grandes sorpresas, especialmente por su destacado rendimiento en el empate contra Brasil.

Actualmente, la zaga del conjunto nacional se caracteriza por un juego más agresivo, liderado por Kendall Waston y Alexis Gamboa, dos de los defensores titulares. Miguel Herrera ha apostado por esa dupla, complementada por Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, como su bloque defensivo estelar.