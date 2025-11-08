El jugador que sorprendió a Miguel ‘Piojo’ Herrera se le planta a Celso: ¿Volverá a ser titular?

La Selección de Costa Rica entrenó este viernes en el Proyecto Gol, de cara a los juegos contra Haití y Honduras.

Aarón Murillo llegó a la vital convocatoria de la Selección de Costa Rica en octubre de forma sorpresiva. Nadie lo esperaba, pero él aprovechó un microciclo de jugadores locales para levantar la mano ante Miguel Herrera, se quedó y fue titular en ambos duelos: contra Honduras y Nicaragua.

Murillo lo hizo con buen rendimiento, al punto que hoy se considera clave en la zona medular, donde la competencia está alta con Orlando Galo y ahora con Celso Borges en condiciones de jugar.

Previo a los juegos contra Haití y Honduras, el 13 y 18 de noviembre, respectivamente, el futbolista del Herediano continúa sin creerse su protagonismo y afronta con humildad la oportunidad de volver a ponerse la camisa tricolor.

“Feliz, a uno lo llena de mucho entusiasmo que le brinden esta oportunidad. Estar acá es gratificante, estoy a disposición del profesor. En la convocatoria pasada se me dieron bien las cosas; la verdad, muy feliz de volver”, dijo al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Aarón recordó que hace 10 años disputó un Mundial Sub-17 con la Selección Nacional en Chile, por lo que mirar atrás y ver lo que está peleando hoy lo llena de orgullo.

“Esto es bonito, hace 10 años estaba en el Mundial de Chile, en una gran etapa; ahora, 10 años después, estoy para una eliminatoria y pensar en un Mundial me llena demasiado de felicidad y expectativa”, mencionó.

Aarón forma parte de los nuevos talentos del cuadro, por lo que también aceptó que la presencia de jugadores como Keylor Navas, Francisco Calvo, Celso Borges, entre otros líderes, le ha ayudado a adaptarse de forma correcta.

“Súper bien, todos nos tratan bien, de manera correcta. Todos me han dado el apoyo. Yo estoy muy bien; tardé semana y media en estar al 100% luego del juego contra Nicaragua, donde salí golpeado, pero ahora estamos con todo”, concluyó.

Aarón Murillo fue la sorpresa de Costa Rica en octubre. Ahora, en noviembre, la gran duda es si será estelar junto a Orlando Galo o cómo se incluirá a Celso Borges en la zona medular del equipo nacional.