El jugador que sorprendió a Costa Rica siempre priorizó el estudio y hasta dejó tirada una selección

Aarón Murillo recibió una fuerte falta de Luis Palma de Honduras en el juego de la Selección de Costa Rica.

Aarón Murillo por fin se graduó con la Selección de Costa Rica. Para una persona que siempre priorizó el estudio, al punto de perderse una convocatoria de selección Sub-17 por ir a hacer unos exámenes, el debutar con la Mayor en eliminatoria mundialista y ante Honduras es, sin duda, una forma de recibir el título en el deporte rey.

Aarón toda la vida vivió en Alajuela. Su familia trabajadora y emprendedora siempre lo apoyó en el sueño de ser futbolista profesional. Su padre, don Vicente Murillo, es dueño desde hace más de 30 años de la venta de pollo frito Pollos Don Migue, uno de los restaurantes más reconocidos del centro erizo.

“Yo siempre le digo a Aarón que gracias al mejor pollo de Alajuela hoy estamos donde estamos. Yo he sido muy fiebre para el fútbol, es el único hijo que he tenido, ya a los cinco años se dio la oportunidad de llevarlo al proyecto de Harold López, estuvo un tiempo corto en Carmelita y luego pasó a Alajuelens”, recordó don Vicente sobre los inicios de su pequeño.

Hoy verlo con la camisa de la Selección de Costa Rica, en el 0 a 0 contra Honduras, significó para el padre del futbolista un momento muy emotivo.

Don Vicente recordó cuando Aarón tuvo que sacrificar varias apariciones deportivas hasta con la Selección Nacional, en procesos menores.

“Para 2015 estuvo en la Liga, él estaba en un colegio privado, y lo llamaron a la Selección Menor, pero no pudo ir porque debía sacar buenas notas, entonces prefirió estudiar que el proyecto Sub-17. Así fue la cosa”, dijo

Pero esa no fue la única vez que el hoy recuperador de la Tricolor vio como se frenó su avance deportivo por la parte académica.

“Otra vez estaba terminando torneo con la Liga y perdió un examen de bachillerato, ante esto decidimos que no podía ir a jugar un partido en Cartago. No le quedó de otra”, dijo entre risas don Vicente.

Deportivamente, Aarón Murillo simpre fue un mediocampista fuerte, pero de categoría, al que le gusta el toque de balón.

“Uno como padre lo ha visto muy bien, yo siempre confié en él, Hubo un tiempo en que yo a él le decía que el fútbol es de 11, por lo que debía recibir el balón y darlo y vieras que lo entendió muy bien”, analizó.

La convocatoria a la Selección Nacional de Aarón fue motivo de lágrimas para sus padres, quienes todavía hoy se pellizcan para notar que lo que pasan es real.

“Contra Honduras fue el partido que más me ha costado disfrutar. Luego del duelo lo llamé y le dije que me sentía muy orgulloso de él. Ahora de nuevo lleva el estudio y la vida a la par porque estudia ingienería industrial”, dio a conocer don Vicente.

Aarón Murillo junto a su padre y el resto de su familia en la celebración de un centro del Herediano. (Cortesía/Cortesía)

La presencia de Aarón en el once de Costa Rica fue sorpresa para la mayoría de aficionados, pero para un entrenador no lo fue. Se trata de Wálter Centeno, con quien trabajó en Guadalupe F.C., en el pasado.

“Yo creo que a mí no me sorprende porque yo lo conozco, yo sé la capacidad. Ha jugado muy bien en Herediano, ha ganado dos títulos, Siento que eso es la Selección al final, es que vea que un jugador que no estaba en el radar de nadie al final funcionó y eso solo lo vio el entrenador”, detalló.

El futbolista que siempre tuvo como prioridad el estudio y hasta lo ha dicho públicamente ya logró sumar un escalón deportivo: rendir con la Selección de Costa Rica, como cuando ha tenido que brillar para conseguir un título académico.

“El estudio siempre será una de mis prioridades, la vida da muchas vueltas, una lesión puede truncar una carrera futbolística, por lo que hay que tener un respaldo de estudios para no quedarse estancado”, sentenció el propio Murillo en una entrevista del 2015, cuando era solo un adolescente, tenía claro lo que quería para su futuro y habló para el departamento de prensa de la Fedefútbol.

Murillo tiene 27 años y militó en Guadalupe FC hasta el 2023, cuando dio el paso al Club Sport Herediano, donde ya se coronó campeón nacional.

Colaboró Milton Montenegro.