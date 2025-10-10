Juan Pablo Vargas se rinde ante Kendall Waston y pide ‘voto de confianza’ para esta Selección de Costa Rica

El delantero hondureño Yustin Arboleda enfrenta la marca de Juan Pablo Vargas de la Selección de Costa Rica, por el duelo rumbo al Mundial 2026.

Juan Pablo Vargas, zaguero de la Selección de Costa Rica, afirmó luego del empate 0 a 0 ante Honduras que Kendall Waston, defensor de experiencia que se sumó al combinado tico para esta fecha eliminatoria, fue determinante para una mejoría defensiva de la Tricolor.

Vargas admitió a Radio Columbia que Costa Rica no había mostrado su mejor versión en defensa en los cotejos contra Nicaragua y Haití, hace un mes.

“Ganamos mucho con Kendall Waston, porque tuvimos la solidez defensiva que no habíamos tenido. Siento que debíamos partir desde ahí, me parece que el trabajo fue estar ordenados y resultó positivo”, aseguró Vargas.

El zurdo añadió que para él había que hablar en el camerino de la Selección, pero para hacerle entender al grupo lo que se estaba jugando.

“Yo sinceramente no es que no tuviéramos orgullo, porque siempre que me pongo la camiseta tengo orgullo. Yo quiero luchar por estos colores. Sí se habló que estamos jugando una eliminatoria y que no pueden pasar cosas que ya sucedieron, todos queremos hacer las cosas bien”, reconoció.

Si Costa Rica gana los nueve puntos que le restan por disputar: Nicaragua en casa, Haití de visita y Honduras en casa, estará en la Copa del Mundo, por lo que Juan Pablo destacó la importancia de depender de sí mismos.

“Dependemos de nosotros, un empate en Honduras, haciendo nuestro trabajo el lunes en casa (ante Nicaragua), no puede ser visto de mala manera”; finalizó.