Estas fueron las palabras de la ‘sorpresa’ de la Selección de Costa Rica ante Honduras

El jugador que nadie tenía en planes se vio bien en la zona media de la Selección de Costa Rica

Por Esteban Valverde

Aarón Murillo se metió sobre la hora a la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los juegos contra Honduras y Nicaragua. El volante contención del Herediano fue primero llamado al microciclo de seleccionados locales y en esos tres días llamó la atención de Miguel Herrera.








