Estas fueron las palabras de la ‘sorpresa’ de la Selección de Costa Rica ante Honduras

Aarón Murillo se metió sobre la hora a la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los juegos contra Honduras y Nicaragua. El volante contención del Herediano fue primero llamado al microciclo de seleccionados locales y en esos tres días llamó la atención de Miguel Herrera.

“Le vi la conducción y posesión del balón y lo vi bien”, afirmó El Piojo sobre el futbolista que nadie tenía en el panorama.

Murillo fue titular ante Honduras y administró el juego, controló el esférico y puso una pausa al plantel patrio que no se tuvo contra Haití y Nicaragua, hace un mes.

“Un partido complicado, sabíamos que no sería fácil. Se vinieron encima, pero supimos aguantar, sufrir, sumamos y ahora hay que ir a casa a ganar”, aseguró el mediocampista.

Aarón Murillo se plantó fuerte con la camisa de la Selección de Costa Rica ante los hondureños. (shu/FCRF)

Murillo reflexionó en que el cuadro catracho supo complicar a la Nacional, pero ellos supieron sostener la presión.

“Ellos tienen buenos jugadores, pero nosotros tenemos lo nuestro y tuvimos buenas opciones”, afirmó.

Aarón expresó que espera celebrar la primera victoria con la Selección ante Nicaragua y desde ahora está mentalizado en ese juego del lunes, en el Estadio Nacional.

“Ahora hay que enfocar energías en nosotros porque si sumamos pues todo fluye”, finalizó.

Este fue apenas el primer juego del volante con la camisa de la Tricolor. Le tocó debutar en un partido bravo y supo estar a la altura.