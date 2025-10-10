Estas fueron las palabras de la ‘sorpresa’ de la Selección de Costa Rica ante Honduras

Aarón Murillo se metió sobre la hora a la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los juegos contra Honduras y Nicaragua. El volante contención del Herediano fue primero llamado al microciclo de seleccionados locales y en esos tres días llamó la atención de Miguel Herrera.
“Le vi la conducción y posesión del balón y lo vi bien”, afirmó El Piojo sobre el futbolista que nadie tenía en el panorama.
Murillo fue titular ante Honduras y administró el juego, controló el esférico y puso una pausa al plantel patrio que no se tuvo contra Haití y Nicaragua, hace un mes.
“Un partido complicado, sabíamos que no sería fácil. Se vinieron encima, pero supimos aguantar, sufrir, sumamos y ahora hay que ir a casa a ganar”, aseguró el mediocampista.
Murillo reflexionó en que el cuadro catracho supo complicar a la Nacional, pero ellos supieron sostener la presión.
“Ellos tienen buenos jugadores, pero nosotros tenemos lo nuestro y tuvimos buenas opciones”, afirmó.
Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.