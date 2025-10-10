Fútbol

Selección de Costa Rica: Kendall Waston sacó la maña y exige su campo en la Tricolor

Kendall Waston destacó en la zaga de la Selección de Costa Rica ante Honduras

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Entrenamiento de la Selección Nacional
Kendall Waston se integró para estos juegos contra Honduras y Nicaragua a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HondurasSelección de Costa RicaCopa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.