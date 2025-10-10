Selección de Costa Rica: Kendall Waston sacó la maña y exige su campo en la Tricolor

Kendall Waston se integró para estos juegos contra Honduras y Nicaragua a la Selección de Costa Rica.

Kendall Waston fue uno de los regresos de la Selección de Costa Rica para la fecha eliminatoria ante Honduras y Nicaragua. El zaguero central del equipo patrio fue pura maña, experiencia y juego fuerte ante los catrachos, para exigir el lugar en la zaga del plantel costarricense.

Waston y Costa Rica ganaron un punto ante La H, como visitante, y con esto llega a tres unidades y comienza a recuperar terreno luego del golpe de hace un mes, cuando la Nacional solo sumó dos puntos de seis posibles, aunque en circunstancias más favorables.

“Pudimos sumar, queríamos sacar los tres puntos, en una cancha difícil y un buen rival. El punto suma siempre y cuando ganemos en casa”, sentenció el jugador a Repretel.

El capitán del Saprissa aseguró que él siempre se mentalizó en sumar sea cual sea el rol que tuviera que cumplir en el equipo de Miguel Herrera.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica hizo su negocio, pero se pudo llevar algo más: uno a uno y calificaciones de los jugadores

“Esto es de sumar, de ir al Mundial, de que todos estemos alegres. Esto es de sumar en el rol que sea”, enfatizó.

Por último, Waston acotó cómo se juegan estos partidos eliminatorios:

“Sabíamos que era un poco de duelos y había que ganar la segunda pelota. A veces hay que hacer provocaciones, faltas inteligentes. Creo que podíamos dar un poquito más con el balón, pero es mejor corregir sumando”, concluyó al celebrar la unidad que se trae de Honduras.

Costa Rica recibirá a Nicaragua el próximo lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.