La Selección de Costa Rica aceleró el corazón de los ticos y ya se siente llenazo para juego contra Nicaragua

La Selección de Costa Rica jugó contra Haití como local hace un mes y empató 3 a 3.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó de que ya colocó más de 21 mil boletos para el juego que se disputará el lunes entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua, en el Estadio Nacional a las 8 p. m.

Luego de la igualdad 0 a 0 contra Honduras, la afición tica comenzó a interesarse en el encuentro y la noche del jueves la página de SpecialTicket fue la que sufrió por la alta demanda y aunque no se cayó sí hizo su dinámica más lenta.

“En este momento, las zonas con más entradas disponibles son los sectores de sol norte y sol sur, y algunas en sombra y platea”, se lee en un comunicado de prensa.

Para la Federación es clave que se dé nuevamente este contacto entre el equipo y la afición, ya que luego de la pasada fecha cuando la Sele solamente sumó dos unidades en sus juegos precisamente ante Nicaragua y Haití, la afición terminó silbando y criticando con dureza a Miguel Herrera, entrenador tico.

Ahora todo hace indicar que el resultado en Honduras renovó al esperanza de los aficionados, quienes tienen claridad de la importancia del cotejo frente al vecino del norte. Nicaragua viene de perder 3 a 0 con Haití.

Según la FCRF la Selección Nacional iniciará este mismo viernes la preparación para el partido ante los nicaragüenses, de hecho tendrán una práctica a puerta cerrada por la tarde, tras volver de Honduras en las primeras horas del día.

El sábado, la Tricolor hará doble sesión a cargo de Miguel Herrera, mientras que el domingo se realizará únicamente un entrenamiento para luego quedar centrados en análisis de video y demás detalles del juego.

La Selección suma tres puntos en su ruta eliminatoria, mientras que el grupo lo lidera Haití con cinco unidades, en la segunda posición está Honduras con la misma cantidad.