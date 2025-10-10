Locura por la Selección de Costa Rica: Federación espera vender todas las entradas ante Nicaragua esta misma noche

La Selección de Costa Rica jugó como local hace un mes, pero empató 3 a 3 contra Haití.

El pitazo final del duelo entre La Selección de Costa Rica y Honduras llegó y dejó buenas sensaciones. La Tricolor sacó un punto de tierras catrachas al igualar 0 a 0 y esto enloqueció a la afición tica.

La Nación consultó a la Federación Costarricense de Fútbol, donde confirmaron tener reportes de SpecialTicket sobre una aumento de tráfico para comprar entradas del juego del próximo lunes contra Nicaragua a las 8 p. m.

La página de la tiquetera no se cayó, pero ante la demanda sí se volvió lenta.

De hecho, en la Federación aseguraron que si el ritmo se mantenía el final de la noche y la madrugada, para este viernes se tendrían colocados todos los boletos.

La Selección de Costa Rica llegó a tres puntos en la eliminatoria mundialista, luego de empatar con Nicaragua, Haití y Honduras. Ante esto, si gana los tres partidos que tiene en el calendario rumbo a la Copa del Mundo 2026 podrá acceder de forma directa al mundial.

Costa Rica recibe a Nicaragua, equipo que viene de perder como local 3 a 0 contra Haití, por lo que la motivación nacional está hacia la alza, ya que con un triunfo se llegaría a seis puntos. En este momento, los haitianos poseen cinco unidades, mientras que la H quedó con la misma cantidad.

Si la afición tica ya despertó se esperan 35 mil personas para apoyar a la Tricolor en un partido que podría ser el impulso que ocupa el plantel para encaminar su ruta a otra cita del orbe.

En un corte anterior del miércoles pasado, la Fedefútbol reportó 11.000 boletos vendidos y 3.000 más de cortesías y patrocinadores.