‘Tengo adrenalina, esto me hacía falta’: El regreso pleno de Celso Borges a la Selección de Costa Rica

Celso Borges no pudo actuar hace un mes con la Selección de Costa Rica, pero ya palpita jugarse el boleto al mundial

Por Esteban Valverde
Celso Borges continúa en la Selección de Costa Rica pese a la molestia del sábado.
Celso Borges espera poder debutar en la actual eliminatoria mundialista con la Selección de Costa Rica, el volante podría jugar en la última doble fecha. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







