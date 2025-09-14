Jeyland Mitchell sigue llenando de incertidumbre a la Selección de Costa Rica

Jeyland Mitchell fue anunciado en el fútbol de Austria como refuerzo en el Sturm.

Jeyland Mitchell no tuvo su debut con el Sturm de Austria, equipo que lo adquirió hace 22 días en condición de préstamo por parte del Feyenoord de los Países Bajos. Aunque el nacional ya había superado la dolencia que lo aquejó durante la Copa Oro, aún no ha tenido minutos en cancha.

En Costa Rica hay especial atención sobre lo que vive Mitchell, ya que se espera contar con él para la vital fecha FIFA del mes de octubre, cuando la Selección Nacional se enfrente a Honduras y Nicaragua, sin margen de error en la eliminatoria mundialista.

El equipo de Mitchell perdió 1-0 ante el Austria Viena, resultado que lo dejó en la quinta posición con nueve unidades. El debut del costarricense podría darse este miércoles, cuando el club se enfrente al Röthis, por la Copa de Austria.

El último partido oficial que disputó el defensor tico fue en la pasada Copa Oro, donde tuvo participación en la fase de grupos.

Otros ticos en acción en el extranjero

Luis Marín debutó como entrenador del Inter FA de El Salvador . Su primer partido, tras su paso por el Sporting FC, terminó en empate 1-1 contra Zacatecoluca.

debutó como entrenador del . Su primer partido, tras su paso por el Sporting FC, terminó en empate 1-1 contra Zacatecoluca. Marvin Solano sigue atravesando un gran momento como técnico del Luis Ángel Firpo , también en El Salvador. Su equipo venció 1-0 al Águila y continúa como líder solitario del campeonato con 26 puntos , seguido por el FAS con 20 unidades.

sigue atravesando un gran momento como técnico del , también en El Salvador. Su equipo venció 1-0 al Águila y continúa como del campeonato con , seguido por el FAS con 20 unidades. En Colombia, Juan Pablo Vargas vivió una jornada para el olvido con Millonarios, que cayó 3-0 ante Alianza. El defensor costarricense cometió un penal al agredir a un rival sin balón.

Millonarios ocupa actualmente la posición 15 en la clasificación, con 11 puntos.