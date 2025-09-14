Alonso Martínez lo hizo de nuevo: el delantero de Costa Rica vuelve a ser figura en la MLS (video)

Alonso Martínez festeja uno de sus goles con el New York City FC en la MLS.

Alonso Martínez sigue teniendo una temporada de ensueño en la MLS: este sábado, el delantero tico volvió a la red y contribuyó a la victoria del New York City FC.

Los neoyorkinos se impusieron de visita 1-3 ante el Chicago Fire, en el Soldier Field. El oriundo de Isla Chira se hizo presente en la red a los 57 minutos, para poner el 1-2 parcial en ese momento.

Martínez tomó el rebote luego de un tiro de esquina, mostrando buen olfato para ubicarse lejos de la marca de los zagueros locales, y buen pie para dejar la pelota sin oportunidad para el arquero.

Philip Zinckernagel puso a ganar al Fire a los 13 minutos pero de inmediato se le vino encima el equipo de la Gran Manzana. El argentino Nicolás Fernández igualó la pizarra al 40, después llegó la anotación del tico y finalmente Seymour Garfield-Reid puso cifras definitivas en tiempo de descuento.

Con esta anotación, Martínez llega a 15 dianas y se ubica dentro de los 10 mejores cañoneros de la temporada. El máximo goleador es Sam Surridge de Nashville FC, con 21 conquistas, seguido de Lionel Messi del Inter Miami, con 19.

El New York City marcha en la sétima posición de la Conferencia Este, con 47 puntos en 28 presentaciones. Con esto se ubica justo en la última casilla que da boleto directo a la segunda fase, pues octavo y noveno tendrán que jugarse la clasificación en un partido de play off.

El próximo compromiso del NY FC será en casa ante Columbus Crew, el miércoles 17 de setiembre.

Martínez se incorporó a su club luego de participar en la Fecha FIFA con la Selección Nacional; anotó uno de los tres goles de Costa Rica en el empate ante Haití.