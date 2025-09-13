Manfred Ugalde ingresó desde el banquillo y sigue de malas en Rusia

Manfred Ugalde volvió a la dinámica del Spartak Moscú de Rusia. El delantero y figura de la Selección Nacional ingresó en el minuto 77 del duelo en el que su club empató 2-2 con el Dinamo de Moscú, un encuentro que, por el rendimiento de sus compañeros, podría alejar al nacional de la titularidad.

Los dos goles del Spartak fueron obra de Levi García, delantero que ocupó el lugar de Manfred. De hecho, cuando el nacional ingresó, fue por García.

El Spartak es sétimo de la liga rusa con 12 unidades, mientras el líder es el Lokomotiv con 16. En total se han disputado 24 puntos.

Manfred jugó los dos partidos que tuvo la Selección de Costa Rica en su proceso eliminatorio. El artillero, de hecho, fue el mejor jugador en el cotejo contra Haití, donde buscó crear ocasiones, mandó centros e intentó ser el eje de referencia.

LEA MÁS: Las lágrimas de Manfred Ugalde y el discurso de Josimar Alcócer: Dos actitudes extremas con mensajes muy distintos

El inicio de temporada para Ugalde no ha sido sencillo, sobre todo porque el costarricense todavía no se encuentra con el gol. Manfred tiene ocho apariciones con el Spartak.

Ugalde fue uno de los nombres que sonó para dejar la institución, y una de las posibilidades era regresar al fútbol de los Países Bajos, donde el Feyenoord mostró interés en el atacante; sin embargo, el acuerdo entre clubes no se concretó.

El próximo reto del Spartak Moscú será este jueves contra el Rostov, por la Copa de Rusia.