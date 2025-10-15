Puro Deporte

Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (eliminatoria de locos en Concacaf)

Así están las cosas a falta de dos jornadas en la eliminatoria de Concacaf. Pronto habrá tres clasificados al Mundial 2026 y se sabrá quiénes irán al repechaje

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Francisco Calvo, Adalberto Carrasquilla y Romell Quioto son protagonistas en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Francisco Calvo, Adalberto Carrasquilla y Romell Quioto son protagonistas en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. (John Durán, Fepafut y Federación de Fútbol de Honduras/John Durán, Fepafut y Federación de Fútbol de Honduras)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaEliminatoria MundialistaEliminatorias de ConcacafMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.