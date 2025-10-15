Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (eliminatoria de locos en Concacaf)

(John Durán, Fepafut y Federación de Fútbol de Honduras/John Durán, Fepafut y Federación de Fútbol de Honduras)

Francisco Calvo, Adalberto Carrasquilla y Romell Quioto son protagonistas en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

El camino al Mundial 2026 parece una cosa de locos en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf y lo único claro es que los partidos de noviembre tendrán a más de uno con el corazón en la mano.

Recuerde que para efectos de Concacaf, las doce selecciones que se encuentran en la eliminatoria se repartieron en tres cuadrangulares.

LEA MÁS: Mundial 2026: Así marcha la tabla de posiciones en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf (ojo a los partidos que faltan)

El líder de cada grupo avanzará de manera directa al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje intercontinental.

¿Cómo está el asunto? A continuación encontrará un repaso de los resultados en la cuarta jornada de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, las tablas de posiciones y los partidos que faltan.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera le dijo a Marco ‘Fantasma’ Figueroa lo que no quería escuchar

Grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

Después del agónico empate de Panamá contra Surinam (1-1) en el Estadio Rommel Fernández y de la victoria de Guatemala en el Estadio Cuscatlán contra El Salvador, el grupo A se encuentra al rojo vivo.

Surinam y Panamá registran seis puntos; Guatemala tiene cinco unidades y El Salvador tres, a falta de dos partidos.

Así marcha el grupo A en la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, luego de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

LEA MÁS: Panamá vs. Surinam: Vea los goles del agónico empate que empezó con baile y serenata en la noche previa

Próximos juegos en el grupo A

Jueves 13 de noviembre

Surinam vs. El Salvador, 4 p. m.

Guatemala vs. Panamá, 8 p. m.

Martes 18 de noviembre

Panamá vs. El Salvador, 7 p. m.

Guatemala vs. Surinam, 7 p. m.

Grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

Curazao empató (1-1) contra Trinidad y Tobago, mientras que Jamaica goleó (4-0) a Bermudas. Con estos resultados, en el grupo B tampoco hay claridad sobre cómo acabará la historia.

Jamaica marcha líder con 9 puntos, Curazao tiene 8 y Trinidad y Tobago presenta cinco unidades. Bermudas es la única selección sin puntuar en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, después de cuatro fechas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próximos juegos en el grupo B

Jueves 13 de noviembre

Bermudas vs. Curazao, 4 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica, 6 p. m.

Martes 18 de noviembre

Jamaica vs. Curazao, 7 p. m.

Trinidad y Tobago vs. Bermudas, 7 p. m.

Grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf

La Selección de Costa Rica derrotó (4-1) a Nicaragua y Honduras hizo lo propio contra Haití (3-0). El grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf no admite pasos en falso.

Honduras tiene 8 puntos y la Tricolor posee 6 unidades. Haití suma cinco puntos y Nicaragua uno.

Así se encuentra el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cuatro fechas disputadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próximos partidos en el grupo C

Jueves 13 de noviembre

Haití vs. Costa Rica, 6 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 8 p. m.

Martes 18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 7 p. m.

Zona de repechaje