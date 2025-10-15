Puro Deporte

Panamá vs. Surinam: Vea los goles del agónico empate que empezó con baile y serenata en la noche previa

Vaya susto se llevó la Selección de Panamá contra Surinam, en la eliminatoria mundialista

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Adalberto Carrasquilla llevaba las riendas de la Selección de Panamá en el partido contra Surinam.
Adalberto Carrasquilla llevaba las riendas de la Selección de Panamá en el partido contra Surinam. (X Fepafut/X Fepafut)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PanamáSurinamEliminatoria MundialistaMundial 2026Panamá vs Surinam
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.