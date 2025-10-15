Panamá vs. Surinam: Vea los goles del agónico empate que empezó con baile y serenata en la noche previa

Adalberto Carrasquilla llevaba las riendas de la Selección de Panamá en el partido contra Surinam.

A la Selección de Panamá le costó un mundo rescatar un punto en su cuarto partido en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, al empatar 1-1 contra Surinam, en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

El rival les metió un buen susto a los canaleros, en un partido que empezó a jugarse desde la noche previa. Solo que a ese grupo de aficionados canaleros, a quienes se les ocurrió la coloquial idea de ir a darle una serenata a sus rivales, les salió el tiro por la culata.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo no termina del todo feliz en su noche de récord mundial

Claramente, lo que querían era presionarlos y disgustarlos. Sin embargo, en la Selección de Surinam se dio el efecto contrario, tanto en la previa como en el juego como tal.

En Surinam optaron por no hacerles un desaire a los fanáticos y más bien salieron y disfrutar de la “parranda” en su honor, bailando al ritmo de la fiesta que los panameños les montaron afuera de su hotel de concentración.

LEA MÁS: El Mundial 2026 ya tiene más de la mitad de sus clasificados: Llegan tres africanos, un europeo y dos asiáticos

La escena resultó muy pintoresca y sumamente anecdótica en esta ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

La afición de Panamá fue a llevar serenata al hotel de Surinam para no dejarlos dormir, pero los jugadores de Surinam bajaron a cantar y bailar con ellos, JAAJAJAJAJAJA.



CONCACAF, no lo entenderías. 🚬pic.twitter.com/9YpOBQyipU — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) October 14, 2025

Mientras que el día de la verdad, en la propia gramilla del Estadio Rommel Fernández, Panamá se metió en serios aprietos, en un choque nada fácil.

Aunque los canaleros eran los encargados de llevar las riendas del juego, apoyándose muchísimo en Adalberto Carrasquilla, no llegaban al gol, hasta el epílogo.

Caso contrario a Surinam, que desde el minuto 20 tomó ventaja con la definición impecable de Richonell Margaret, tras un pase de Tjaronn Chery.

Incluso, este combinado estuvo muy cerca de un segundo tanto que habría sido catastrófico para los canaleros.

El tiempo avanzaba y el marcador se mantenía intacto, para ilusión de Surinam y angustia de Panamá.

¡SURINAM ANOTA! ⚽️



Surinam toma ventaja con el gol de Richonell Margaret#FutbolRPC pic.twitter.com/A2a5CR5DFJ — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 15, 2025

En el cierre del partido apareció la polémica, porque Panamá reclamaba penal por una mano en el área.

Desde la sala VOR, los árbitros costarricenses David Gómez y Anthony Bravo le hablaron al central hondureño Selvin Brown para que fuera al monitor y revisara lo ocurrido en el VAR, porque los ticos tenían claro que no era penal.

El central observó una mano natural y rápidamente, para enojo de los panameños, ratificó que no era penal. Quedaban diez minutos de reposición.

Fue ahí donde Panamá encontró el empate agónico con Ismael Díaz, en el minuto 90+6.