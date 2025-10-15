Cristiano Ronaldo no termina del todo feliz en su noche de récord mundial

Cristiano Ronaldo marcó un doblete en el partido entre Portugal y Hungría, en la eliminatoria mundialista.

La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con 40 años, en el mejor goleador de la historia de las eliminatorias al Mundial de fútbol con 41 dianas, superando el récord que compartía con el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

Él quería que su alegría fuese completamente redonda, pero un gol en el epílogo prolongó otro de sus objetivos, porque su firme intención es que Portugal sea parte del Mundial 2026.

A pesar de un doblete de su eterno capitán Cristiano Ronaldo, Portugal tendrá que esperar a noviembre para certificar su boleto a la Copa del Mundo.

La demora obedece a que los lusos concedieron un empate contra Hungría (2-2) en el tiempo añadido, en un duelo en el que necesitaban la victoria.

En Lisboa, Cristiano Ronaldo y los suyos dominaban y tenían ventaja en el marcador por 2-1, pero ya en reposición, Dominik Szoboszlai empató, privando a Portugal de asegurarse matemáticamente el liderato del grupo F.

Un doblete de Ronaldo (22′ y 45′+3) no fue suficiente para certificar el boleto al torneo de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí permitió al atacante de Al Nassr superar un récord.

Ronaldo, a sus 40 años, se convirtió en el máximo goleador de una fase de clasificación al Mundial con 41 dianas, rompiendo el empate que mantenía con el “Pescadito” Ruiz (39).

Un consuelo en un encuentro que ya arrancó torcido. Poco después de un primer intento de Ronaldo por abrir el marcador, Hungría sorprendió a los locales con un remate de cabeza de Attila Szalai (9′), en un saque de esquina botado por Szoboszlai.

Pero los hombres de Roberto Martínez no tardaron en reaccionar: perfectamente situado en el centro del ataque, Ronaldo recuperó en el área y perforó la red con un potente disparo (22′).

Poco antes de la pausa, CR7 hizo explotar el estadio Alvalade de felicidad al firmar su doblete, aprovechando un centro de Nuno Mendes (45′+3).

Portugal mantuvo la presión en la segunda mitad pero sin éxito, mientras que Hungría se acercaba con peligro, hasta que en el tiempo añadido, Szoboszlai arrojó un jarro de agua fría sobre el estadio lisboeta, que ya celebraba el boleto al Mundial.