Esta es la millonaria cifra que pagará el INS para cambiarle el nombre al Estadio Nacional

Vista aérea del Estadio Nacional, que pasa a llamarse INS Estadio tras un millonario contrato.

Luego de 100 años de historia y diferentes remodelaciones, el Estadio Nacional cambió por primera vez de nombre a partir de este 13 de octubre, luego de un contrato con el Instituto Nacional de Seguros.

La aseguradora estatal pagará ₡884.152.171,50 (ochocientos ochenta y cuatro millones, ciento cincuenta y dos mil, ciento setenta y un colones con cincuenta céntimos) para llamar al recinto deportivo INS Estadio por los próximos tres años. El monto equivale a unos $1,75 millones ($585.000 por año).

El monto no venía especificado en el boletín de prensa enviado a los medios este lunes, pero al ser instituciones públicas los detalles del contrato aparecen en el registro de compras de la Contraloría General de la República.

Según los documentos oficiales, el INS desembolsará la cifra de acuerdo con el siguiente esquema de pagos:

-2025: ₡54.719.515,5

-2026: ₡276.477.552

-2027: ₡276.477.552

-2028: ₡276.477.552

Todos esos montos ya incluyen el IVA respectivo, del 13%.

El nuevo nombre se estrenó el propio 13 de octubre con el partido que la Selección de Costa Rica le ganó 4-1 a Nicaragua, por la eliminatoria mundialista.

Con este video el Estadio Nacional anunció su cambio de nombre

