Puro Deporte

Esta es la millonaria cifra que pagará el INS para cambiarle el nombre al Estadio Nacional

El Estadio Nacional cambiará de nombre por primera vez en su historia; vea la cifra millonaria que pagó el Instituto Nacional de Seguros

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vista aérea del Estadio Nacional, que pasa a llamarse INS Estadio tras un millonario contrato. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estadio NacionalINSInstituto Nacional de Seguros
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.