Fútbol

La Copa del Mundo 2026 ya tiene la mitad de sus clasificados: Esta es la nueva selección invitada

La Copa del Mundo 2026 ya sabe cuáles serán la mitad de las selecciones que disputarán el torneo

Por Esteban Valverde
Catar celebró su clasificación al mundial al vencer a Emiratos Árabes Unidos.
Catar celebró su clasificación al mundial al vencer a Emiratos Árabes Unidos. (Federación catarí de fútbol/Federación catarí de fútbol)







Copa del Mundo 2026Catar
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

