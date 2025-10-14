La Copa del Mundo 2026 ya tiene la mitad de sus clasificados: Esta es la nueva selección invitada

Catar celebró su clasificación al mundial al vencer a Emiratos Árabes Unidos.

La Copa del Mundo 2026 ya tiene 24 selecciones clasificadas al torneo. La última representación que se unió a los que disputarán el campeonato fue Catar.

El cuadro de Catar consiguió su boleto gracias a una victoria 2 a 1 contra Emiratos Árabes Unidos. Esta es la segunda participación consecutiva de los cataríes, quienes fueron el anfitrión en 2022.

En Asia los representantes son: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. La AFC cuenta con ocho plazas directas y un cupo adicional que da oportunidad al repechaje.

El técnico del plantel catarí es el español y exseleccionador de España, Julen Lopetegui.

De esta forma, la Copa del Mundo venidera ya tiene 24 selecciones que confirmaron su presencia en el torneo y en este enlace usted puede conocer los países que ya consiguieron su tiquete.