Llegó el clasificado 23 al Mundial 2026: ¿Cuál país es?

La Selección de Sudáfrica estará en la Copa del Mundo 2026. El plantel consiguió su boleto directo, mientras que Nigeria tiene muchas probabilidades de ir al repechaje.

El Grupo C de África contaba con Benín como líder antes de la jornada, en el segundo puesto estaba Sudáfrica y en el tercero los nigerianos. Los sudafricanos terminaron ganando 3 a 0 a Ruanda y en el duelo entre Benín y Nigeria, los verdiblancos golearon 4 a 0.

Ante estos resultados, Sudáfrica llegó a 18 puntos, Nigeria se dejó la segunda plaza con 17 (por mejor diferencia de gol) y Benín quedó fuera con 17.

Por su parte, los cuatro mejores segundos lugares disputarán una eliminatoria para sacar alrepresentante africano en el repechaje intercontinentaldel año próximo, que repartirá los últimos dos puestos a la gran cita.

De esta forma, la Copa del Mundo venidera ya tiene 23 selecciones que confirmaron su presencia en el torneo y en este enlace usted puede conocer los países que ya consiguieron su tiquete.