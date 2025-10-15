El exjugador de Alajuelense Anderson Canhoto habla por primera vez de su problema con el alcohol

Desde Emiratos Árabes Unidos, el exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Anderson Canhoto, quería gritarle al mundo que hoy se siente feliz por dejar atrás un problema.

El brasileño no dio mayores detalles, pero tampoco tuvo ningún inconveniente en referirse públicamente por primera vez a que el alcohol le estaba jugando una mala pasada.

“4 meses con 0% de alcohol en el cuerpo, y ahora es mantenerlo así de por vida. Siempre en busca de mi mejor rendimiento y de mi salud. Dios es demasiado bueno”, escribió Anderson Canhoto en una historia en su cuenta de Instagram.

Él militó durante un año con Liga Deportiva Alajuelense. Su primer semestre con los rojinegros fue bueno.

Luego su nivel fue a menos y también se aquejaba de una lesión, pero se mantenía como una pieza indiscutible para Alexandre Guimaraes.

Anderson Canhoto, exjugador de Alajuelense, confesó que hace cuatro meses dejó el consumo de alcohol. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Una vez que Óscar “Macho” Ramírez tomó la dirección técnica de Alajuelense, fue uno de los jugadores que claramente se notaba que no estaba en sus planes.

El contrato de Anderson Canhoto con Alajuelense se acabó y no fue renovado. El pasado 30 de mayo, luego de que el club anunció la salida del brasileño, su reacción en redes sociales fue: “Nada borra los momentos que pasamos juntos”.

En su capítulo con la Liga, Canhoto jugó 58 partidos, marcó diez goles y sumó 4.135 minutos en cancha.

Hoy, el futbolista de 28 años forma parte del Hatta Club, en Emiratos Árabes Unidos. Y desde allá, no olvida a Alajuelense.

Anderson Canhoto jugó un año con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Por ejemplo, antes de confesar que lleva cuatro meses sin una gota de alcohol en su cuerpo, Anderson Canhoto replicó un video de TikTok, en el que se recuerda que en su paso por la Liga, jugó cuatro clásicos en una temporada en Costa Rica, en los que marcó dos goles y aportó una asistencia.

