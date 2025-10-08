Puro Deporte

¿Cuándo juega Alajuelense? La Liga provoca otros ajustes al calendario

Estos son los días y las horas de los partidos de Liga Deportiva Alajuelense en lo que falta de la fase regular del Apertura 2025 y las semifinales de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
final de la segunda fase; Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta a Deportivo Saprissa
Óscar Ramírez sabe que vienen partidos difíciles y a la vez atractivos para Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseApertura 2025Copa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.