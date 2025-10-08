¿Cuándo juega Alajuelense? La Liga provoca otros ajustes al calendario

Óscar “Macho” Ramírez trata de aprovechar al máximo esta pausa en el campeonato nacional, dosificar fuerzas y ensayar algunos conceptos tácticos antes de encarar otro maratón de juegos con Liga Deportiva Alajuelense.

La reprogramación del partido entre la Liga y Cartaginés no fue el único cambio que se tramitó el martes, en la sesión más reciente del Comité de Competición de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

Recibida, revisada y aprobada la solicitud de Alajuelense para que el juego ante el equipo de la Vieja Metrópoli se reprogramara, porque en este momento los rojinegros aportan seis futbolistas del primer equipo a las selecciones nacionales, ese pulso se trasladó para el domingo 9 de noviembre, a las 3 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Además, hubo otras ligeras modificaciones al calendario. El Municipal Liberia solicitó la reprogramación de las jornadas 15 y 16. El primer ajuste obedece a la participación de la Liga en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Eso provoca que el partido ante los manudos no pueda efectuarse a las 3 p. m. del 2 de noviembre, como lo pretendían los pamperos; sino que tuvieran que correr el encuentro para las 7 p. m.

Con ese ajuste, Liberia también solicitó que su próximo partido, ante Guadalupe se reprogramara para el jueves 6 de noviembre a las 4 p. m., para que se les respeten las horas de descanso.

¿Cuándo vuelve a jugar la Liga? El equipo rojinegro reaparecerá en cancha el jueves 16 de octubre, cuando visite al Herediano de Jafet Soto, en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Tres días después, Alajuelense recibirá al Deportivo Saprissa, en un clásico nacional que desde ya empieza a llamar la atención.

Luego de esos dos partidos de altos quilates, la Liga cambiará el chip y se concentrará en el primer round contra Olimpia, en la lucha por un boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Precisamente, la Confederación también hizo ajustes. Aquel calendario que entregó el 3 de octubre para las semifinales y los repechajes tuvo algunos pequeños cambios.

Y uno de ellos tiene que ver con Alajuelense, porque el partido de vuelta de la semifinal, en Tegucigalpa, siempre será el 30 de octubre, pero ya no empezará a las 8:30 p. m. como se anunció en un principio, sino que el duelo arrancará a las 8:06 p. m.

Liga Deportiva Alajuelense aprovecha esta semana larga de trabajo. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Antes de viajar a Honduras, la Liga recibirá a Pérez Zeledón, a las 6 p. m., el 26 de octubre; mientras que de regreso a Costa Rica, el arranque de noviembre se percibe igual de intenso.

Los manudos visitarán a Liberia el 2 de noviembre; el 5 recibirán a Sporting y el 9 serán locales frente a Cartaginés.

Habrá un ligero respiro por los partidos de la Selección de Costa Rica en el cierre de la eliminatoria mundialista, y el miércoles 19 de noviembre, Alajuelense irá al “Fello” Meza para jugar a las 9 p. m. contra los brumosos.

En la última jornada de la fase regular del Apertura 2025, Alajuelense visitará a San Carlos. Esa fecha no se ha programado aún, porque habrá partidos que deberán jugarse de forma simultánea, pero la previsión es el domingo 23 de noviembre, a las 3 p. m.

Para entonces, ya se sabrá si el León avanzó o no a la final de la Copa Centroamericana.

Si los rojinegros logran el boleto para ir en busca del tricampeonato regional, eso también puede influir en la programación, de acuerdo a las fechas que proporcione Concacaf.

Eso porque la Confederación indicó que el partido de ida de la final se jugará entre el 25 y 27 de noviembre, y que el duelo definitivo será entre el 2 y 4 de diciembre.

El calendario de Alajuelense

Motivo Partido Fecha Hora Canal Jornada 12 Herediano vs. Alajuelense 16 de octubre 8 p. m. FUTV Jornada 13 Alajuelense vs. Saprissa 19 de octubre 6 p. m. FUTV Semifinal ida Copa Centroamericana Alajuelense vs. Olimpia 23 de octubre 8:06 p. m. ESPN y Disney+ Jornada 14 Alajuelense vs. Pérez Zeledón 26 de octubre 6 p. m. FUTV Semifinal vuelta Copa Centroamericana Olimpia vs. Alajuelense 30 de octubre 8:06 p. m. ESPN y Disney+ Jornada 15 Liberia vs. Alajuelense 2 de noviembre 7 p. m. FUTV Jornada 16 Alajuelense vs. Sporting 5 de noviembre 8 p. m. FUTV Jornada 5 Alajuelense vs. Cartaginés 9 de noviembre 3 p. m. FUTV Jornada 17 Cartaginés vs. Alajuelense 19 de noviembre 9 p. m. FUTV (*) Jornada 18 San Carlos vs. Alajuelense 23 de noviembre 3 p. m. Tigo Sports

(*) Horario a falta de ratificación, porque dependiendo de cómo esté la tabla, habrá partidos que se deben jugar a la misma hora.

