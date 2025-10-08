Entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa: precios, fecha y cómo comprarlas

Joel Campbell y Kendall Waston pueden ser protagonistas en el clásico que se avecina entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

El Torneo de Apertura 2025 se encuentra en pausa por el desafío de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista. Pero ¿sabía usted que el próximo partido que se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto será nada más y nada menos que el clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa?

La cita entre rojinegros y morados será el domingo 19 de octubre, a las 6 p. m., en la Catedral.

Si usted quiere ir y ser testigo en primera fila de lo que pasará en el terreno de juego entre la Liga y la “S”, ya puede adquirir su entrada.

¿Cómo? Los tiquetes electrónicos están disponibles en boleterialaliga.com. Tome en cuenta que primero se habilitó la preventa exclusiva para asociados, como parte de sus beneficios.

Pero desde este miércoles 8 de octubre, a las 5 p. m., las entradas estarán disponibles para el público en general.

Los boletos más accesibles tienen un costo de ¢10.000 en popular norte y popular oeste.

Precios de las entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa

Popular norte: ¢10.000

Popular oeste: ¢10.000

Gradería oeste: ¢11.000

Gradería norte: ¢11.000

Gradería este: ¢11.000

Platea oeste: ¢13.000

Platea oeste preferencial: ¢15.000

Platea sur: ¢17.000

Platea este: ¢19.000

Platea este preferencial: ¢21.000

Palco sur: ¢27.000

Palco este: ¢30.000

Palco oeste: ¢65.000

Alajuelense anunció que los menores de 12 años acompañados de un adulto ingresan gratis en zonas no numeradas, es decir, gradería oeste, gradería norte y gradería este.

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa siempre despierta mucho interés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En caso de que aún queden entradas disponibles el propio día del clásico, los tiquetes digitales se colocarán en las boleterías físicas del Morera Soto a partir de las 2 p. m., una hora antes de la apertura de puertas.

