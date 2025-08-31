Uno a uno: calificación de los jugadores de Saprissa y Alajuelense en el clásico

Liga Deportiva Alajuelense volvió a ganar (0-1) en el Estadio Ricardo Saprissa después de mucho tiempo y lo hizo con un gol de Anthony Hernández, el hombre que recibió la nota más alta en el clásico 361 de la historia entre morados y rojinegros.

¿Con qué se gana? Con goles... Y uno fue suficiente para que la Liga se dejara los tres puntos en un clásico en el que Saprissa luchó con todas sus fuerzas para lograr el empate, pero no lo consiguió.

Uno de los responsables de eso fue otro liguista: Washington Ortega.

Anthony Hernández fue el mejor jugador en el clásico 361 entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

El desempeño de los jugadores de Saprissa

- Esteban Alvarado (7): Poco trabajo, pero no pudo responder en la acción del gol de Anthony Hernández.

- Gerald Taylor (7): Se dedicó a marcar y tener a mecate corto a Kenyel Michel. Esa fue la tarea que se le encomendó.

- Joseph Mora (7): Le hizo un caño a Alejandro Bran. Seguro en lo suyo y tratando de ir al frente.

- Kendall Waston (7): Aplicado en defensa, con especial atención sobre Anthony Hernández. Subió a intentarlo en las acciones de pelota quieta. Terminó jugando de delantero.

- Pablo Arboine (5): En comunicación constante con Kendall Waston, aplicado y seguro, pero se vio mal en el gol de Anthony Hernández.

- Fidel Escobar (7): Recuperó balones en el medio fiel a su estilo. También lo intentó con un remate, pero desviado.

- Sebastián Acuña (7): Atento y con movilidad por diferentes puntos de la cancha.

- Gerson Torres (8): Metido en el partido, pidiendo el balón y hasta robándolo para atacar, pero las fuerzas se fueron mermando.

- Gustavo Herrera (6): Fue al frente y entró al área, pero le sacaban el balón sin problema. Duró 51 minutos en cancha. Le silbaron al salir.

- Marvin Loría (6): Remate desviado tras recibir un balón importante. Sigue sin mostrar lo que se espera de él. Silbado al salir.

- Ariel Rodríguez (6): Protagonizó el primer intento, atacó, pero también se equivocó en una entrada fuerte ganándose la amarilla. Duró 51 minutos en cancha.

- Orlando Sinclair (7): Ingresó después del gol de Anthony Hernández. Remató directo, pero Washington Ortega respondió. No logró cerrar en una jugada importante. Participativo.

- Mariano Torres (8): Ingresó después del gol de Anthony Hernández para tratar de levantar a su equipo y rápido empezó a manejar la media cancha.

- Deyver Vega (7): Ingresó en el minuto 68 en lugar de Marvin Loría.

- Nicolás Delgadillo (7): Ingresó en el minuto 68 en lugar de Gerson Torres. Participativo con su equipo volcado al ataque.

- Kenay Myrie (6): Su ingreso en el minuto 77 fue aplaudido como si se tratara de un gol. Falta fuerte sobre Joel Campbell en la que la amarilla le salió barata.

A Joel Campbell le cometieron muchas faltas desde que ingresó. (JOHN DURAN/John Durán)

El desempeño de los jugadores de Alajuelense

- Washington Ortega (8): Sin mucho trabajo en la primera parte, atento en el complemento. Amonestado por perder tiempo. Salvador en el cierre.

- Fernando Piñar (7): Atento en labores defensivas y creció en el complemento. Juego seguro.

- Santiago van der Putten (8): Oportuno desde el primer asomo de Saprissa. Buen juego y con liderazgo atrás.

- Alexis Gamboa (8): Fue una muralla y bloqueó con su cuerpo un remate de Ariel Rodríguez. Seguro.

- Rónald Matarrita (7): Buenas intenciones, le costó por momentos con Gerson Torres, pero fue creciendo en el partido. Amonestado por falta a Gustavo Herrera.

- Alejandro Bran (6): Le costó meterse en el partido y se ve lejos de su mejor nivel. Solo estuvo en cancha 45 minutos y lo relevó Joel Campbell.

- Celso Borges (8): La Liga crece a partir del momento en el que el capitán empieza a sentirse cómodo en el campo. Fue el sostén y también activo en despejes.

- Kenyel Michel (6): Controlado por Gerald Taylor para que no pudiera desarrollar su juego habitual.

- Rashir Parkins (7): Aplicado en labores defensivas y también aportó hacia adelante con pases entre líneas. Se marchó resentido.

- Jeison Lucumí (6): Esforzado, pero se equivocó en algunos pases. Por momentos jugó en punta y en otros lapsos por el costado.

- Anthony Hernández (9): El encargado de contragolpear con velocidad. Fue un dolor de cabeza para la “S” y el encargado de quitarle los ceros al marcador. Ratifica que debe ser titular, pero salió renqueando.

- Joel Campbell (7): Ingresó en el inicio del segundo tiempo. Desde su primer contacto con el balón se vio con ganas. Participativo y sacó faltas.

- Creichel Pérez (7): Entró en el minuto 61 en lugar de Jeison Lucumí. Ayudó en labores defensivas.

- Ronaldo Cisneros (7): Ingresó en el minuto 70 en lugar de Anthony Hernández. El mexicano sumó sus primeros minutos con la Liga. Amonestado por fuerte entrada.

- Isaac Badilla (7): Entró en el minuto 70 en sustitución de Fernando Piñar. Colaboró en labores defensivas.

- Guillermo Villalobos (7): Ingresó en el minuto 76 en lugar de Rashir Parkins. Aportó en labores defensivas.

