Uno a uno: calificación de los jugadores de Saprissa y Alajuelense en el clásico

Los integrantes de Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense bajo la lupa en el primer clásico nacional del Apertura 2025

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense volvió a ganar (0-1) en el Estadio Ricardo Saprissa después de mucho tiempo y lo hizo con un gol de Anthony Hernández, el hombre que recibió la nota más alta en el clásico 361 de la historia entre morados y rojinegros.








Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

