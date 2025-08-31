Vea el gol de Alajuelense que dejó en silencio la Cueva

Anthony Hernández se acomoda para sacar el disparo que se convirtió en gol de Alajuelense ante Saprissa.

El delantero Alajuelense Anthony Hernández puso a ganar a Liga Deportiva Alajuelense en el clásico de este sábado ante el Saprissa.

Hernández culminó dentro del área una gran acción colectiva, incluyendo un recorte que dejó en el suelo al zaguero Pablo Airbone.

Con el gol del mundialista de Qatar 2022, Alajuelense sigue ganando cuando se disputan 69 minutos de este partido por la sexta fecha del Torneo de Apertura 2025.