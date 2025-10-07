Cambio de último minuto: Esto pasará con el partido Alajuelense vs. Cartaginés

Celso Borges y Andrés Carevic podrán saludarse de nuevo el 9 de noviembre, cuando se encuentren en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

El Comité de Competición de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) recibió, estudió y aprobó la solicitud presentada por Liga Deportiva Alajuelense para mover de fecha el partido contra el Club Sport Cartaginés.

Se trata de un duelo que puede tener repercusión inmediata en la lucha por la clasificación, y que se convirtió en un dolor de cabeza.

Todo empezó luego de que en la Unafut descubrieron que el primer calendario que presentaron a los medios de comunicación estaba mal hecho.

Al rearmarlo, siempre quedaron inconvenientes, como que la Liga y Cartaginés conocían con antelación su cronograma de partidos en la Copa Centroamericana.

El pulso entre Alajuelense y Cartaginés quedó estipulado en un principio para el 24 de agosto. Debido a la competición internacional, no había manera de que se cumpliera el margen mínimo de horas entre partido y partido.

La Liga quería jugar ese fin de semana, pero los brumosos no, porque su prioridad eran las horas de descanso.

Los de la Vieja Metrópoli fueron quienes solicitaron que el partido se trasladara de fecha. En un principio, en la Unafut comunicaron que lo habían reprogramado para el 3 de octubre, de común acuerdo entre los clubes.

Sin embargo, en Alajuelense reclamaron porque en realidad ni siquiera sabían. La idea no les pareció, porque iban a tener que jugar sin seleccionados nacionales.

El juego se trasladó para el 11 de octubre y todas las partes estuvieron de acuerdo, incluida la televisora.

Lo que pasa es que de nuevo se está en fechas FIFA y la Liga aporta en este momento seis jugadores del primer equipo a las selecciones nacionales.

Creichel Pérez, Celso Borges, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos y Alejandro Bran se encuentran con la Mayor; mientras que Isaac Badilla se entrena con la Sub-17 que irá al Mundial de Qatar.

Alajuelense pidió formalmente la reprogramación del partido y su gestión recibió luz verde.

“De conformidad con el articulo 86, incisos b) y c), del Reglamento de Competición, se aprueba la solicitud de reprogramación realizada por Liga Deportiva Alajuelense.

”Así mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo citado anteriormente y en atención a las facultades de este Comité, se reprograma el partido para el 9 de noviembre a las 3 p. m.”, versa en el acuerdo tomado por el Competición de la Unafut.

En Cartaginés se molestaron, porque consideran que el acuerdo fue que el partido se jugara el 11 de octubre con o sin seleccionados; mientras que en la Liga insisten en que simplemente se apegan al reglamento.

Lo cierto del caso es que si usted pretendía ir al Estadio Alejandro Morera Soto este sábado para presenciar el partido entre Alajuelense y Cartaginés, cambie de planes, porque ese juego ahora se disputará hasta el 9 de noviembre.

