Parece que el goleador de Haití tenía razón, Costa Rica dio la impresión de que ya no le importa ir al Mundial

La escuadra nacional se complicó con la derrota y prácticamente se despide de la Copa del Mundo

Por Milton Montenegro

En el quinto partido de la eliminatoria, la Selección de Costa Rica se topó con el resultado que nadie quería, la derrota. Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, desperdició el primer tiempo al jugar tirado atrás, esperando solo él sabe qué, quizá que no le anotaran y le sacudieron las redes cuando más duele, al cierre del primer periodo.








