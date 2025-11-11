Puro Deporte

¿Dónde está Curazao y por qué Costa Rica tendrá que jugar ahí?

En su camino al Mundial 2026, Costa Rica tendrá que visitar Curazao, aunque no para enfrentarse a la selección local

Por Milton Montenegro
Vista aérea del nuevo mercado y edificios coloniales frente al mar en el casco antiguo de Willemstad, capital de Curazao.
Vista aérea del nuevo mercado y edificios coloniales frente al mar en el casco antiguo de Willemstad, capital de Curazao. (FEDERICO PARRA/AFP)







Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

