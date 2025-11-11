Puro Deporte

Costa Rica rumbo al Mundial: estos son los escenarios, desde el más optimista hasta el extrapesimista

Costa Rica se enfrenta a diferentes panoramas cuando solo faltan dos jornadas para que terminen las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Francisco Calvo inicia el vuelo para un golazo de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua, en la pasada fecha de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Selección de Costa RicaEliminatorias de Concacaf
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.