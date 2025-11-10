Costa Rica se alista para dos finales rumbo al Mundial: este es el itinerario para enfrentar a Haití y Honduras

La Selección de Costa Rica alista maletas para salir rumbo a Curazao, donde el próximo jueves, a las 8 p. m., enfrentará a Haití en el penúltimo compromiso de la eliminatoria mundialista.

¿Por qué se juega en Curazao?

Todo se debe a la falta de seguridad en Haití. La situación política y social que atraviesa el país atenta contra la seguridad de sus propios ciudadanos y, aún más, contra la de los visitantes. Por ello, es imposible desarrollar un partido en condiciones de total normalidad.

Costa Rica ocupa el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Para lograr su clasificación directa al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, deberá vencer a Haití (5 puntos) y a Honduras (8 puntos) para asegurarse el primer puesto y el boleto a la cita mundialista.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el plantel nacional pule detalles de cara al encuentro. Este lunes lo hizo con 22 futbolistas en las prácticas de la mañana y la tarde, mientras se completa el grupo con los legionarios Patrick Sequeira, Carlos Mora, Álvaro Zamora y Manfred Ugalde.

Costa Rica palpita la clasificación

Todos, a excepción de Ugalde, estarán esta noche con el equipo; Manfred llegará el martes a las 3:30 p. m. Ese día, la Tricolor tendrá entrenamientos en la mañana y en la tarde, mientras que el miércoles partirá hacia Curazao.

A las 11:30 a. m., Miguel Herrera ofrecerá una conferencia de prensa. A las 12:45 p. m., el equipo saldrá hacia el Aeropuerto Juan Santamaría y, a las 2 p. m., despegará el chárter que trasladará a la Selección a Curazao.

El grupo regresará la misma noche del jueves, después del partido, para amanecer en Costa Rica y así ahorrar un día de viaje.

“Nos jugamos dos partidos muy importantes para lograr un objetivo, y eso me llena de ilusión y de compromiso para poder salir adelante en este reto que tenemos”, aseguró Joseph Mora en declaraciones al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Joseph añadió que van paso a paso y que deben ser muy inteligentes al encarar los encuentros.

“Esa es la clave: la forma en que juguemos, verlos como una final. Necesitamos el triunfo, y este tipo de partidos se disputan al límite; así lo vamos a jugar. Como dije, son dos finales que necesitamos ganar, y el equipo piensa en eso, en imponerse”, señaló Joseph Mora.

La Selección de Costa Rica afinó detalles en el Proyecto Gol. El equipo sale miércoles rumbo a Curazao para enfrentar a Haití. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

El lateral izquierdo destacó que es vital el apoyo de los aficionados.

“Somos uno solo, representamos a Costa Rica, y al final el objetivo lo cumplimos todos. Es importante para nosotros sentir el respaldo y el cariño de los seguidores de la Selección”.

Para el choque del jueves contra Haití, en Curazao, el juez central será Joseph Dickerson, de 37 años, junto a Cameron Blanchard y Logan Brown como asistentes; todos de Estados Unidos. El cuarto árbitro será JR Guido Gonzales, de la misma nacionalidad.

Dickerson ha dirigido en torneos como la Copa Oro, partidos de la MLS y el Mundial Sub-20. Ya tuvo la responsabilidad de arbitrar un partido de la Tricolor en junio de este año, cuando se enfrentó a Surinam (Copa Oro), donde los nacionales triunfaron 4-3.

Para el juego del 18 de noviembre contra Honduras, en el INS Estadio, a las 7 p. m., el réferi principal será el canadiense Drew Fischer, de 45 años, acompañado por Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, y Pierre-Luc Lauziere como cuarto árbitro, todos de Canadá.

Fischer fue elegido árbitro del año de la MLS en 2024 y tiene amplia experiencia en el referato, especialmente en torneos como la Copa Oro, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Clubes, la Copa de Naciones, la Copa de Campeones de la Concacaf y las eliminatorias mundialistas.