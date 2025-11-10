Puro Deporte

Alonso Martínez revela por qué se alegra de tener a Celso Borges y Joel Campbell en la Tricolor

El atacante afirmó estar muy motivado y con ganas de seguir anotando

Por Milton Montenegro

Alonso Martínez es la principal carta ofensiva de su equipo, New York City FC de Estados Unidos, y está con ganas de trasladar su buen momento en la MLS a la Selección de Costa Rica.








