Alonso Martínez revela por qué se alegra de tener a Celso Borges y Joel Campbell en la Tricolor

Alonso Martínez es la principal carta ofensiva de su equipo, New York City FC de Estados Unidos, y está con ganas de trasladar su buen momento en la MLS a la Selección de Costa Rica.

Martínez anotó la semana pasada y llegó a 18 anotaciones, con lo cual se ubica dentro del top ten de los máximos cañoneros de la MLS. Alonso posee tres goles con la Tricolor en la eliminatoria: le anotó dos a Nicaragua y uno a Haití, y espera seguir por la misma línea.

“Estoy muy motivado para estos dos partidos que enfrentamos. Cuando uno trabaja bien y se enfoca en lo que quiere, las cosas se ven un poco más fáciles, y el trabajo que uno hace día a día se conserva en ese ritmo para aportarlo a la Selección”, dijo Alonso en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

El atacante añadió que el técnico le pide que anote, por eso se alegra de que Celso Borges y Joel Campbell estén en el grupo, porque pueden ayudarlo a sacudir las redes.

“Lo primero son los goles; como delantero nos piden eso, y atacar el espacio es lo que sé hacer muy bien. Por suerte tengo compañeros como Celso y Joel, quienes pueden filtrar la pelota”, añadió Alonso, quien resaltó la presencia de Campbell en el cuadro nacional.

“Joel nos puede aportar muchísimo, sabemos lo que es y ha venido haciendo las cosas bien con la Liga. Joel sabe jugar las eliminatorias y estoy muy contento de tenerlo en el plantel”, señaló Alonso.

La Selección juega el jueves de visita a las 8 p. m. en Curazao contra Haití, y el martes de la próxima semana recibe a Honduras en el INS Estadio de La Sabana a las 7 p. m.

“Los rivales son distintos, su estilo de juego es diferente, pero es una eliminatoria. Ya los vimos, los enfrentamos, y con Haití debemos cuidarnos de su contragolpe, porque cuenta con jugadores rápidos”, dijo el delantero nacional.

Alonso Martínez, delantero de la Selección de Costa Rica, espera volver a festejar el gol, como lo hizo contra Nicaragua. (JOHN DURAN)

Alonso Martínez reiteró estar muy motivado e ilusionado con regresar a la Selección y pensar en la posibilidad de ganar el boleto al Mundial.

“Estoy muy feliz y agradecido con Dios de poder venir a la Selección. Es un privilegio para todos nosotros, y la oportunidad de representar al país me llena de orgullo. Me motiva saber que podemos llegar a un Mundial; pensamos en ganar y tratar de cerrar en casa de la mejor manera”, opinó Alonso Martínez.

El oriundo de Isla Chira llegó el sábado al país y, junto con el resto del equipo (a excepción de Manfred Ugalde, que se incorpora el martes) participó del entrenamiento matutino en el Proyecto Gol. “Serán juegos difíciles, se juega con todo, pero así son las eliminatorias. Haití es complicado y luego recibimos a Honduras con nuestra afición”, mencionó Alonso.

De los últimos siete partidos que Costa Rica enfrentó a Haití, solo una vez perdió ante los caribeños. El balance favorece a los nacionales con cinco victorias, un empate y una derrota. Esa pérdida fue en la Copa Oro de 2019.