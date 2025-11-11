Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones del Grupo C de Concacaf; Costa Rica y Honduras sin darse tregua

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Costa Rica debe sumar dos triunfos consecutivos para alcanzar el boleto a su sétima Copa del Mundo de su historia.

Sin duda, el Grupo C de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 está al rojo vivo. A excepción de Nicaragua, las selecciones de Costa Rica, Honduras y Haití, mantienen posibilidades de quedarse con el boleto directo a la cita mundialista.

Hondureños y costarricenses dependen de sí mismos, pues con dos triunfos en sus últimos compromisos asegurarían la clasificación. Precisamente, ticos y catrachos se enfrentarán en el último partido del grupo, en un duelo que podría definir la suerte de ambos.

Por su parte, Haití se mantiene a la expectativa, ya que necesita ganar sus encuentros y esperar un tropiezo de ticos y catrachos para aspirar al cupo directo o bien al repechaje.

La Tricolor busca su séptima participación en una Copa del Mundo, tras haber estado presente en Italia 1990, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. La última vez que no clasificó fue para Sudáfrica 2010.

Honduras aspira a disputar su cuarto Mundial, luego de haber participado en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Mientras tanto, Haití espera regresar a una cita mundialista 52 años después de su primera y única participación, en Alemania 1974. En el caso de Nicaragua, sus opciones de al menos acceder al repechaje son prácticamente nulas.

