Puro Deporte

Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones del Grupo C de Concacaf; Costa Rica y Honduras sin darse tregua

Las selecciones de Costa Rica y Honduras tienen claro cuál es su panorama para quedarse con el boleto directo al Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Costa Rica debe sumar dos triunfos consecutivos para alcanzar el boleto a su sétima Copa del Mundo de su historia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eliminatorias mundalistas de la ConcacafMundial 2026Grupo CCosta RicaHondurasHaitíNicaragua
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.